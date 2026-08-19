Президент Украины Владимир Зеленский уволил замруководителя своего офиса Ирину Мудрую, следует из документа на его сайте. Причина решения не указана, но неофициально Мудрую называют среди возможных фигурантов крупной антикоррупционной спецоперации «Форест Гамп», объявленной 19 августа.

Форрест Гамп — главный герой знаменитой экранизации одноименного романа Уинстона Грума. В оригинале, а также в русском и украинском переводах имя пишется с двумя «р». Однако в ролике на YouTube, выпущенном Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), название спецоперации написано с одной «р». Смысл названия на видео объяснили так: «У нас „Спасение рядового Райана“, правильно? Но только недоумок может записать на своих детей ворование денег и оплату еще их учебы. Потому — „Форест Гамп“».

По данным НАБУ, сотрудники выявили группу высокопоставленных лиц, которые организовали и обеспечивали легализацию средств, полученных преступным путем.

«Речь идет о 150 млн гривен наличными (₽285,3 млн — Прим. RTVI), которые <…> были введены в легальное обращение через несколько счетов подставных компаний для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу „Мидас“», — объясняет на видео детектив НАБУ Михаил Романюк.

«Мидас» — еще одна масштабная антикоррупционная операция, которая ведется на Украине с 2024 года. В ее рамках расследуют схему хищения крупных сумм, выделенных из бюджета стратегическому предприятию госсектора «Энергоатом». Одним из ключевых фигурантов дела является бывший бизнес-партнер Зеленского и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, который, по мнению НАБУ, руководил преступной схемой. Он успел уехать из страны перед началом обысков и с ноября 2025 года находится в межгосударственном розыске.

Как перечислил Романюк, в состав группы входили замруководителя офиса президента, бывший депутат Верховной Рады, председатель правления государственного банка, председатель наблюдательного совета госбанка и другие лица.

Он рассказал, что в начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над государственным «Сенс Банком» (ранее «Альфа-Банк Украина»).

Ролик содержит аудиозаписи на русском и украинском языках, в которых, как утверждается, фигуранты обсуждали получение контроля над банком и привлечение его руководства для проведения необходимых операций с «серьезными потоками денег». При этом женский голос, который, по данным НАБУ, принадлежит замруководителя офиса Зеленского, упоминает «нашего израильского беженца Тимура» — предположительно, Миндича.

Романюк далее сообщил, что в ходе расследования были выявлены факты внедрения преступной группой своих людей в НАБУ и другие правоохранительные органы. На одной из записей тот же женский голос говорит о необходимости формирования «кадрового резерва» своих людей и влияния на государственные органы.

Значительная часть записей касается непосредственно внесения 150 млн гривен залога за одного из фигурантов дела «Мидас». Участники аудиозаписей обсуждают, в частности, как проводить деньги и организовать их поступление в банк, в том числе «в ручном режиме» и «под левые документы», чтобы платежи не попали под финансовую проверку.

Как поясняет РБК-Украина, речь может идти о залоге в 150 млн гривен, который был внесен 29 июня за экс-министра энергетики Германа Галущенко. Агентство отмечает, что в представленных аудиозаписях упоминается имя Герман и что экс-глава ведомства является фигурантом дела «Мидас».

По неофициальным сведениям, фигурантами операции «Форест Гамп», помимо Ирины Мудрой, являются нардеп Вадим Столар и бывший депутат Рады Максим Микитась.

Глава Департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков в беседе с Life.ru предположил, что интерес антикоррупционных органов к бывшей чиновнице может быть вызван и финансовой стороной ее деятельности. По его словам, через Мудрую могли решаться отдельные вопросы, связанные с западным финансированием Украины. Официального подтверждения того, что она непосредственно управляла этими потоками, нет.

«Самое интересное, что могут найти у Мудрой при обысках. Во-первых, документы, подтверждающие то, каким образом распределялась финансовая помощь и финансовые средства. Во-вторых, возможно, какие-то переписки, которые она вела напрямую с руководителем Офиса президента и, возможно, с самим президентом и его окружением», — заявил политолог.