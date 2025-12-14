Шри-Ланка готова отправлять больше трудовых мигрантов в Россию из-за их нехватки. Об этом сообщила посол республики в Москве Шобини Гунасекера агентству ТАСС.

«Это одна из самых перспективных сфер, о которых я думаю в контексте сотрудничества с Российской Федерацией, потому что сейчас у вас наблюдается дефицит рабочей силы», —объяснила она.

По словам дипломата, в Шри-Ланке много квалифицированных работников: «Мы являемся страной — экспортером трудовых ресурсов». Как отметила Гунасекера, местные специалисты адаптивны, устойчивы, трудоспособны, а также быстро интегрируются, поэтому многие государства стремятся их нанять.

Посол добавила, что мигранты из Шри-Ланки могут найти себя в фармацевтике, медицине, искусственном интеллекте и энергетике, также открываются перспективы в туризме.

«Это лишь некоторые из областей, над которыми мы действительно можем поработать», — резюмировала она.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников призвал рассмотреть новые страны для привлечения трудовых мигрантов, в том числе Мьянму. По его мнению, не следует «зацикливаться» на государствах, из которых Москва «привыкла» привлекать гастарбайтеров.

Так, в 2025 году российские компании заинтересовались рабочей силой из Индонезии. По словам посла России в Джакарте Сергея Толченова, по большей части речь идет об инженерных специальностях: строители, технологи, работники добывающего сектора. Кроме того, отметил дипломат, в случае с индонезийцами вряд ли стоит ожидать «таких негативных аспектов», как с трудовыми мигрантами из соседних государств, так как они закон не нарушают.

Ранее замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мигранты должны покидать РФ сразу после окончания трудового договора. По его мнению, это позволит «предотвращать конфликты и снимать напряженность в обществе, которая достаточно серьезная по этому поводу».