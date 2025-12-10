В 2025 году российские компании заинтересовались трудовыми мигрантами из Индонезии. Об этом посол РФ в Джакарте Сергей Толченов рассказал в специальном интервью RTVI. По словам дипломата, посольство готово содействовать привлечению рабочей силы из Индонезии в Россию.

«Буквально в этом году мы стали получать обращения от российских компаний, которые заинтересованы в индонезийской рабочей силе. Соответственно, индонезийское правительство, где есть целое отдельное министерство, которое занимается так называемыми трудовыми мигрантами, тоже готово работать», — рассказал Сергей Толченов.

При этом дипломат подчеркнул, что «первые импульсы должны идти именно от бизнеса», чтобы было понятно, в каких отраслях требуются специалисты.

«И тогда уже мы — в том числе и посольство, и торгпредство, — будем готовы оказывать содействие в том, чтобы этот вопрос продвигать. А потенциал, я считаю, что у нас большой, и я уверен, что [с индонезийцами] не будет таких негативных аспектов, которые мы иногда, к сожалению, встречаем, когда речь идет о трудовых мигрантов из наших соседних государств», — считает Сергей Толченов.

Дипломат не слышал, чтобы у «тех немногих индонезийцев, которые сейчас находятся в России», возникали проблемы с законом.

Толченов рассказал, что российским компаниям, прежде всего, интересны индонезийцы «инженерных специальностей»: строители, технологи, работники добывающего сектора.

«Когда мы получили этот спектр профессий, который интересен нашим компаниям, и посмотрели на специальности, по которым мы готовим для Индонезии студентов в наших вузах, то поняли, что, к сожалению, получаются очень сильные разночтения», — заметил посол.

По его словам, индонезийские студенты обучаются в России в основном гуманитарным профессиям, а технические специальности у них нет так востребованы.

«Поэтому здесь тоже надо смотреть, как эту ситуацию можно было бы исправить», — заключил дипломат.

В последние месяцы в России все чаще говорят о привлечении работников из дальнего зарубежья. В 2025 году власти установили квоту на трудовых мигрантов из визовых стран почти в 235 тысяч человек — это примерно в 1,5 раза больше, чем в 2024-м.

Центробанк опубликовал доклад, в котором говорится, что «в связи с ограничениями миграционных потоков из ближнего зарубежья» российские предприятия готовы привлекать рабочую силу из стран Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.

Министр экономического развития Максим Решетников ранее заявил, что России нужно «не зацикливаться» на тех странах, из которых обычно едут мигранты, а рассматривать «абсолютно новые» направления — например, Мьянму. Он также анонсировал привлечение гастарбайтеров из Вьетнама.