В отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского завели новое уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД России. По данным следствия, оно связано с взяткой в особо крупном размере.

По версии следователей, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, выступавшую посредником, получил от сочинского предпринимателя взятку. Она включала оказание имущественных услуг на сумму более 43 млн рублей. Взамен чиновник обещал предпринимателю «благоприятные условия для развития бизнеса» и общее покровительство.

Следствие также считает, что взятка сопровождалась вымогательством.

Данные предпринимателя не раскрываются.

Алексей Копайгородский был задержан и арестован 25 сентября. Ему вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). В случае признания виновным экс-мэру Сочи грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. Сам он вину не признает.

Экс-мэра обвиняют в хищении земельных участков по 1,87 млн рублей и 787 кв. м каждый в Хостинском внутригородском районе Сочи, в селе Верховское. Общая стоимость этой земли оценивается в 3,7 млн рублей.

Супруга бывшего мэра — Янина Копайгородская — была задержана 12 ноября в Москве по тому же уголовному делу. Против нее выдвинуты обвинения по той же статье, по которой обвиняется Копайгородский. Сама женщина, по утверждению ее защиты, до задержания находилась в зоне военной операции.

Адвокат Копайгородской сказала RTVI, что участок, присвоение которого вменяется ее подзащитной, был куплен супругой мэра Сочи за «рыночную стоимость для передачи в фонд “Мир детства” для отдыха и реабилитации детей с прифронтовых территорий».

Пост мэра Сочи Алексей Копайгородский занимал с 2019 по 2024 годы. В мае он ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы. В середине сентября стало известно, что он проходит службу в зоне проведения военной операции в Луганской народной республике.