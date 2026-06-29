Работа первого совместного кубино-российского биофармацевтического предприятия была организована в рамках расширения взаимодействия между странами в этой сфере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента государственной фармацевтической корпорации страны BioCubaFarma Эулохио Пиментеля.

Пиментель уточнил, что речь идет о сотрудничестве в области разработки новых лекарств и вакцин. Он добавил, что целью первого совместного биофармацевтического предприятия двух стран будет преобразование проектов в продукты, «которые принесут пользу российским пациентам благодаря различным методам лечения, предлагаемым кубинскими учреждениями».

Как отметил вице-президент BioCubaFarma, в России пользуются популярностью такие кубинские препараты, как Heberprot-p, предназначенный для заживления диабетической язвы стопы, а также заживляющая мазь Hebermin, вакцина для профилактики рака легких Cimavax и противовоспалительное средство Jusvinza, широко использовавшееся в пандемию COVID-19.

С конца 2025 года кубинские специалисты также стали тестировать возможность применения Jusvinza для лечения остаточного артрита у людей, переболевших лихорадкой чикунгунья на фоне сложной эпидемиологической ситуации, сложившейся на острове.

Помимо этого, Пиментель обратил внимание, что с 2016 года BioCubaFarma взаимодействует с российским инновационным центром «Сколково». В июле 2024 года руководство центра одобрило пять проектов кубинской компании в фармакологической области. Отмечается также, что в январе 2026 года BioCubaFarma заявила о реализации более 400 исследовательских проектов.