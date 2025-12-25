При разборе завалов на месте сгоревшего Правобережного рынка в Санкт-Петербурге нашли тело второго погибшего, сообщает местное издание «Фонтанка». По его данным, вторая жертва пожара — женщина, которую в последние дни разыскивали родственники.

Источник «Фонтанки» сообщил, что найденный на пепелище труп сильно обгорел, поэтому для идентификации личности его пришлось отправить на экспертизу с ДНК-тестом.

О том, что под завалами, образовавшимися в результате пожара, может находиться вторая жертва, ранее сообщал начальник следственного отдела по Невскому району ГСУ СК РФ по Петербургу Михаил Ганабин. «Родственники ищут человека, который предположительно был на рынке во время пожара. Возможно, под завалами, которые еще не полностью разобраны, есть погибший», — говорил он 16 декабря.

Первую жертву пожара на рынке — 70-летнюю пенсионерку, ранее работавшую там, — нашли сразу же после ликвидации возгорания. Еще два человека получили ожоги и отравились угарным газом, их госпитализировали.

Пожар на Правобережном рынке, который находится в Петербурге на улице Дыбенко, начался вечером 10 декабря. Пламя быстро распространилось и охватило площадь 1,5 тыс. кв. метров. Локализация возгорания заняла три часа, за это время огонь полностью уничтожил центральное здание и значительно повредил торговые павильоны по периметру.

Из торгового комплекса эвакуировали около 100 человек. Пострадали женщина и мужчина, который ради спасения от огня прыгнул с высоты второго этажа.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Теперь его, очевидно, переквалифицируют с учетом обнаружения тела второй жертвы пожара. В рамках следствия под домашний арест отправлен директор рынка Сергей Гаврилов.

При этом, как отмечает «Фонтанка», по документам генеральным директором Правобережного рынка является Елена Савинская. Ганабин пояснял, что приказом от 2020 года Гаврилов был назначен на должность директора и в соответствии с должностной инструкцией нес ответственность за обеспечение противопожарной безопасности. Гаврилову, по словам представителя СКР, «поставили в известность о возгорании» и допросили. Женщина заявила, что «узнала о возгорании, когда отгоняла машину».

Следствие установило, что в 2020-2021 годах МЧС и другие надзорные органы проверяли работу рынка и выявили множественные нарушения в сфере безопасности — например, отсутствие автоматической установки пожаротушения и системы вытяжной вентиляции. В адрес акционерного общества, владевшего «Правобережным», было вынесено соответствующее предписание, но руководство компании заявило, что у него нет денег на устранение нарушений.

Несмотря на это, с тех пор работу рынка ни разу не проверяли. Поэтому, по словам Ганабина, невозможно установить, предпринимались ли меры для повышения уровня противопожарной безопасности.