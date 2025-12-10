В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС локализовали крупный пожар на Правобережном рынке. Как уточнили в ведомстве, в ходе тушения огня обнаружен один погибший.

Возгорание произошло 10 декабря в двухэтажном здании рынка на улице Дыбенко. Сообщение об этом спасатели получили в 17:00.

Пламя распространилось быстро на площади 1500 кв. м. Этому, по словам сотрудников МЧС, способствовала «высокая пожарная нагрузка» внутри здания.

В итоге возгоранию был присвоен повышенный номер 2. Спустя 2,5 часа огонь локализовали. К ликвидации огня были привлечены 96 человек личного состава и задействованы около 26 единиц техники.

По данным «112», внутри здания взорвались газовые баллоны. Как отметил телеграм-канал, взрывы были слышны во всем микрорайоне.

Из опасной зоны эвакуировали 100 человек. В ходе тушения был обнаружен один погибший. Также известно о пострадавшем мужчине, которого госпитализировали. По данным «Фонтанки», он спрыгнул со второго этажа.

Издание отмечает, что есть еще одна потерпевшая — 52-летняя женщина, которая надышалась угарным газом. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Прокуратура Невского района устанавливает обстоятельства произошедшего. Роспотребнадзор взял пробы воздуха в районе возгорания на содержание приоритетных загрязняющих веществ.

«Фонтанка» ссылаясь на данные базы СПАРК пишет, что последняя внеплановая проверка МЧС в здании проводилась в марте 2021 года. Тогда выявили три нарушения. «112» подчеркивает, что в 2025 году владельцам рынка выдали предостережение в связи с требованиями пожарной безопасности.