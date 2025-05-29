Самопровозглашенный муфтий Ахмед Абусупьянов задержан сотрудниками ФСБ и полиции в Ростовской области по подозрению в сотрудничестве с религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказали «Ъ» в пресс-службе регионального управления ФСБ России, правоохранители пресекли деятельность «гражданина РФ, причастного к распространению религиозных идей радикального толка». В сообщении ведомства говорится, что подозреваемый пропагандировал нетерпимое отношение к представителям иных конфессий, а также к мусульманам других течений, провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством.

По словам собеседника издания, в сентябре 2023 года Абусупьянов, который также является председателем «Главного духовного управления мусульман Ростовской области», вместе со своими сторонниками напал на мусульманина, с которым у него были разногласия на религиозной почве.

Официально главной религиозной организации мусульман в регионе выступает «Центральное духовное управление мусульман Ростовской области», его главой значится имам Мухаммед Бикмаев.

Источник «Коммерсанта» также подтвердил, что летом 2024 года Абусупьянов вел переговоры с захватчиками следственного изолятора №1 в Ростове-на-Дону.

Региональное управление Следственного комитета России завело в отношении муфтия уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации и о хулиганстве по факту нападения на человека (ч. 2 ст. 282.2; ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Утром 16 июня 2024 года шестеро заключенных взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону — инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова и начальника оперативного управления областного УФСИН Александра Богму.

Террористы были вооружены ножом, резиновой дубинкой и пожарным топором. Они объявили о принадлежности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ)* и потребовали машину, оружие и возможность уехать из изолятора.

Спустя несколько часов ФСИН отчиталась, что заложники освобождены в результате специальной операции, а преступники убиты. Впоследствии стало известно, что один из них — Даниил Камнев — выжил. В августе прошлого года его приговорили к 23 годам колонии по другому делу — о подготовке теракта в Кисловодске.

В рамках дела о нападении в СИЗО Камневу предъявили обвинение по статьям о захвате заложников (ч. 3 ст. 206 УК), побеге из мест лишения свободы (ч. 3 ст. 313 УК) и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК).

По итогам служебной проверки, проведенной в Главном управлении ФСИН по Ростовской области после захвата заложников в СИЗО-1, были уволены четыре сотрудника, в их числе начальник управления Дмитрий Безруких и его первый заместитель Василий Гордеев. Еще 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО-1 были привлечены к дисциплинарной ответственности.

* организация признана экстремистской и запрещена в России