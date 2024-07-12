По итогам служебной проверки, проведенной в Главном управлении ФСИН по Ростовской области после захвата заложников в местном СИЗО-1, уволены четыре сотрудника, Подали в отставку начальник управления Дмитрий Безруких и его первый заместитель Василий Гордеев, сообщила ФСИН России в своем телеграм-канале.

В сообщении уточняется, что еще 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО-1 привлечены к дисциплинарной ответственности, а материалы о выявленных в ходе проверки нарушениях направлены в Генпрокуратуру и Следственный комитет, которые дадут им правовую оценку.

«Для стабилизации работы и оказания практической помощи в ГУФСИН России по Ростовской области направлена группа наиболее опытных сотрудников ФСИН России», — добавили в федеральной службе.

По данным сайта ростовского ГУФСИН, Дмитрий Безруких с 1999 года занимал различные должности в оперативных службах ФСИН в Красноярском крае. В 2015 году его назначили руководителем управления службы в Ханты-Мансийском автономном округе, а осенью 2020 года — главой ГУФСИН по Ростовской области. В 2021 году по указу президента России Безруких получил звание генерал-майора внутренней службы. Гордеев в качестве его заместителя курировал оперативно-режимные службы, указано на сайте ведомства.

Источник телеграм-канала Shot утверждает, что уволившийся замглавы ростовского ГУФСИН отвечал за работу режимного отдела СИЗО-1, сотрудники которого «продавали арестантам оружие, алкоголь, телефоны и телевизоры».

Ранее от работы был отстранен временно исполняющий обязанности начальника СИЗО-1 Роман Заболотнев. Кроме того, руководителей спецчасти и оперативного отдела Наталью Сидоренко и Константина Гороха уволили без права восстановления.

«Террористы сбегают». Как арестанты СИЗО Ростова смогли освободиться и захватить людей

Накануне, 11 июля, военный прокурор запросил 28 лет колонии строгого режима для выжившего фигуранта дела о захвате заложников в СИЗО-1 — Даниила Камнева. Мужчина 1996 года рождения ранее принял ислам, став сторонником его «радикального течения». В ростовском СИЗО-1 Камнев находился после приговора по статье за участие в деятельности экстремистской организации. В ходе освобождения заложников он получил пулевое ранение (предположительно в голову), был арестован до 15 августа и сейчас находится в СИЗО Таганрога.

В тот же день, 11 июля, Ленинский райсуд Ростова удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу второго выжившего после захвата заложников — Малика Гандалоева, внесенного в список террористов и экстремистов.

Объединенная пресс-служба ростовских судов уточнила, что Гандалоеву вменяют только побег (ст. 313 УК). По версии следствия, он вместе с шестью сокамерниками перепилил прутья решетки «неустановленным предметом» и сбежал. Позже эта группа захватила в заложники двух сотрудников ФСИН, но Гандалоев в этом формально не участвовал: его задержали почти сразу же после побега.

Захват заложников в СИЗО-1

Утром 16 июня шестеро заключенных взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону — инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова и начальника оперативного управления областного УФСИН Александра Богму.

Террористы были вооружены ножом, резиновой дубинкой и пожарным топором. Они объявили о принадлежности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ)* и потребовали машину, оружие и возможность уехать из изолятора.

Спустя несколько часов ФСИН отчиталась, что заложники освобождены в результате специальной операции, а преступники убиты. Впоследствии стало известно, что один из них (Камнев) выжил.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что побег с захватом заложников готовился на протяжении нескольких месяцев.

Выяснилось, что захватчики были приговорены к длительному лишению свободы за подготовку теракта. Будучи подельниками, они не должны были сидеть в одной камере, но сидели. Малик Гандалоев, сбежавший вместе с ними, но в захвате заложников не участвовавший, отбывал срок за изготовление и незаконное хранение взрывчатых веществ.

После инцидента в ГУ ФСИН по Ростовской области и СИЗО-1 Ростова была организована служебная проверка — в том числе с целью выявить среди персонала тех, кто мог обеспечить захватчиков мобильными телефонами и другими запрещенными предметами (их нашли и изъяли у других арестантов при обыске).

Ветеран спецназа ФСИН рассказал RTVI, что средства связи арестантам и заключенным в СИЗО «на свой страх и риск» проносят молодые сотрудники, «лишь бы хоть сколько-то заработать». Поэтому, по его словам, захват заложников стал возможен из-за «нищенской зарплаты» персонала и порожденного ею кадрового дефицита.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева подтверждала, что в СИЗО-1 не хватало кадров, а сам изолятор, по ее словам, был переполнен.

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн предупреждал, что за захват заложников «многим придется ответить погонами», поскольку случившееся выявило «отсутствие профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН».

* запрещенная в России террористическая организация