В Богородском округе Московской области на участке 46-летнего местного жителя, задержанного в ноябре по подозрению в убийстве, обнаружены тела двух девушек. По предварительным данным, погибшие ранее работали у мужчины нянями, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

В рамках расследования установлено, что от действий подозреваемого, которого СМИ уже окрестили «Богородским маньяком», пострадали пять женщин. Двое из них были убиты, их останки обнаружены в разных местах участка: одно в компостной яме, другое в колодце.

Еще две женщины ранее смогли самостоятельно покинуть дом обвиняемого. Пятой пострадавшей от действий мужчины, согласно материалам дела, является супруга подозреваемого, которая, по версии следствия, подвергалась избиениям, сексуальному насилию и принуждению к употреблению наркотиков.

По информации правоохранительных органов, подозреваемый находил потенциальных жертв через интернет, размещая объявления о поиске няни для своего ребенка. После того как женщины приезжали к нему и селились в доме, в отношении них совершались противоправные действия. Несмотря на это, на допросах задержанный отрицал причастность к исчезновению девушек.

Ключевые данные для раскрытия преступлений были получены от малолетнего сына обвиняемого. Специалистам-психологам удалось установить с ним доверительный контакт, что позволило следствию выйти на места захоронения.

Расследование было инициировано после обращений родственников о пропаже 19-летней жительницы подмосковного Королева и 25-летней москвички, которые последний раз находились в доме подозреваемого летом и осенью 2025 года. Позже была найдена третья пострадавшая, сумевшая сбежать; она сообщила, что мужчина насильно заставлял ее принимать наркотики.

Сейчас подозреваемому предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям, включая убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), склонение к потреблению наркотиков (пп. «в, г» ч. 2 ст. 230 УК РФ) и другие.