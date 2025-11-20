В Богородском округе Подмосковья возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в серии тяжких преступлений, включая убийство двух девушек и сексуальное насилие. Об этом сообщило следственное управление СКР по Московской области.

Следственные органы Главного следственного управления СК РФ по Московской области предъявили задержанному официальное обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе за убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и склонение к потреблению наркотических веществ. По ходатайству следователей суд избрал в качестве меры пресечения для обвиняемого содержание под стражей.

Поводом для возбуждения дела стали обращения родственников двух пропавших девушек — 19-летней жительницы Королева и 25-летней москвички. Мать первой и сестра второй заявили о безвестном исчезновении молодых женщин в ноябре 2025 года. Расследование показало, что последним местом пребывания обеих пропавших был дом обвиняемого в Подмосковье, причем первая девушка пропала 27 июля, а вторая — 27 октября текущего года.

Информацию о пропавших ранее публиковали подмосковные сетевые паблики. В частности, на странице VK «Подслушано в Ногинске» выложено объявление о поисках двух девушек — 25-летней Марии Власовой и 19-летней Алены Болотовой. Обе они, как указано в пояснении к плакату об их исчезновении, пропали в СНТ «Звезда» в Богородском округе Московской области. Власова исчезла 27 октября, Болотова — 27 июля.

Ключевую информацию следствию предоставила третья потерпевшая, которой удалось бежать из дома подозреваемого. Ее обнаружили в медицинском учреждении на территории Волгоградской области. На допросе девушка сообщила, что мужчина с применением насилия принуждал ее к употреблению наркотических веществ.

Следствие выяснило, что обвиняемый находил своих жертв через один из интернет-сервисов по размещению объявлений и под предлогом поиска няни для ребенка заманивал девушек в свой дом. После попадания в его жилище молодые женщины бесследно исчезали. На текущий момент две девушки, несмотря на проводимые поисковые мероприятия, так и не найдены.

Дополнительно в ходе расследования было установлено, что обвиняемый систематически подвергал насилию собственную супругу, применяя избиения и принуждая ее к употреблению наркотиков. В настоящее время следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и ведет активный розыск пропавших девушек.