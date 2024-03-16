В Сумской области Украины начали эвакуацию жителей районов, граничащих с территорией России. Об этом сообщается в телеграм-канале областной военной администрации. За три дня из 22-х приграничных населенных пунктов вывезли более 4,5 тыс. человек, в том числе 829 детей.

В частности, из Великописаревской общины в Ахтырском районе уехало 180 жителей. Ситуацию с безопасностью в этом населенном пункте власти региона назвали «наиболее обостренной».

В качестве причины эвакуации жителей приграничья Сумской области в администрации назвали продолжающиеся боевые действия, в частности, «массированные обстрелы».

«К настоящему времени выехали все жители из 22 населенных пунктов, расположенных на территории трех районов шесть территориальных общин, которые подлежали эвакуации», — говорится в сообщении.

Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями России, в которых регулярно сообщают об обстрелах, ударах и атаках беспилотников со стороны Украины. С 12 марта украинские военные совершили несколько попыток прорыва в приграничные регионы. В частности, были зафиксированы попытки проникнуть на территорию России через курский поселок Теткино и белгородскую Козинку. В Минобороны отчитались, что все атаки удалось отразить.

16 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле региона реактивными снарядами погибли два человека, еще трое пострадали. В тот же день дрон-камикадзе атаковал движущуюся машину в белгородском селе Глотово, в результате пострадали пять человек. Глотово находится менее чем в 3 км от границы с Сумской областью Украины.

Президент России Владимир Путин связал попытки ВСУ атаковать приграничные населенные пункты в России с целью сорвать выборы главы государства. Он расценил попытки украинских военных атаковать российскую территорию как безуспешные и заверил, что эти удары и обстрелы не останутся безнаказанными.