ВСУ пытаются атаковать приграничные населенные пункты в России с целью сорвать выборы главы государства, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности. Он расценил попытки украинских военных атаковать российскую территорию как безуспешные и заверил, что эти удары и обстрелы не останутся безнаказанными.

Путин назвал атаки на приграничные с Украиной области «преступными, демонстративными вооруженными акциями». По мнению главы государства, они совершаются с целью сорвать выборы президента, а также запугать людей.

Президент подчеркнул, что удары ВСУ «не остаются и не останутся безнаказанными». По его словам, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают около 95% украинских атак.

«У нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — добавил президент.

Во время заседания Совбеза Путин рассказал, что с 12 марта украинские военные предприняли несколько попыток «выхода и закрепления на нашей территории», которые оказались безуспешными. Российский лидер отметил, что в этих атаках преимущественно участвовали спецподразделения иностранных наемников и «силы поддержки ВСУ».

«Был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак: четыре на Белгородском и одна — на Курском направлении», — уточнил глава государства.

Согласно данным, которые озвучил президент, в попытках атак на Россию были задействованы более 2,5 тыс. человек, 35 танков и около 40 бронированных боевых машин. По словам Путина, на всех направлениях атаки были отражены, обернувшись для ВСУ «большими потерями»: около 60% среди личного состава и свыше 50% по бронетехнике.

Российский лидер выразил уверенность в том, что россияне ответят «еще большей сплоченностью» на атаки ВСУ.

«Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет», — подчеркнул он.

Еще одной целью атак ВСУ на приграничные районы Путин назвал желание Киева «отвлечь внимание своего собственного народа и общественность других стран» от «реального положения дел» в зоне российско-украинского конфликта. По словам президента, «несмотря ни на какие потуги наших врагов и недоброжелателей», задачи по обеспечению безопасности и внутриполитической стабильности России будут выполнены.