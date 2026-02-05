На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба, в западном полушарии наблюдаются полярные сияния максимальной интенсивности. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые оценивают уровень магнитных бурь как слабый (G1), но в течение суток они могут усилиться до уровней G2-G3 (умеренные и сильные).

Ярко выраженной единичной причины у них нет, бури стали общей реакцией магнитосферы Земли на «чрезвычайно высокую» солнечную активность, наблюдаемую с начала месяца, отметили в лаборатории.

«Спусковым механизмом послужил приход накануне вечером края плазменного облака, выброшенного в космос 2 февраля во время крупнейшей за последние полтора года вспышки класса X8.1», — говорится в сообщении.

Событие уровня X8.1 в ИКИ назвали супервспышкой, отметив, что с начала 2001 года а таких и более крупных взрывов на Солнце было всего 13 — в среднем по одному в два года. На Землю влияет не каждая вспышка такого масштаба влияет на Землю. Два предыдущих события текущего цикла, произошедшие в 2024 году — X8.7 и X9.0 — на Землю не повлияли, отметили ученые.

В западном полушарии Земли ночью наблюдаются сильные полярные сияния максимальной интенсивности (10 уровень). Яркое свечение отмечается над всей территорией Канады и северными штатами США. Для России ситуация прояснится ближе к середине дня, когда линия раздела дня и ночи переместится на европейскую часть страны.

В начале февраля на Солнце было зарегистрировано пять вспышек высшего класса X и около 50 вспышек уровня M. Вспышки класса M могут вызывать кратковременные радиопомехи в полярных регионах, Х — приводить к масштабным сбоям в работе радиосвязи, систем GPS и спутников, а также вызывать полярные сияния.