На Солнце зарегистрирована очередная вспышка — сильнейшая в этом году. По потоку излучения она в 3-5 раз превышает все предыдущие, а по количеству энергии — превосходит аналоги этого года уже в 10-20 раз. Вслед за такой вспышкой на Земле вновь начнется сильная магнитная буря, и RTVI вместе с экспертами РАН разбирался, вредит ли здоровью человека это явление и правда ли, что от мыслей про него вреда гораздо больше, чем от самой бури.

Масштабы магнитных бурь

СМИ регулярно сообщают о вспышках на Солнце и магнитных бурях, которые они вызывают. Заголовки один страшнее другого — «Земля угодила в корональную дыру», «Крупный взрыв прямо напротив Земли», «Магнитная буря накроет Воронеж». На все эти космические катаклизмы исправно реагируют ученые, в первую очередь — Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, за ними журналисты и люди, подверженные зависимости от погоды, или уверенные в подобной зависимости.

Одно из проявлений солнечной активности — пятна, в зоне которых могут наблюдаться рентгеновские вспышки. Они часто сопровождаются так называемыми корональными выбросами массы, в результате которых Солнце единовременно покидают миллиарды тонн плазмы со скоростью порядка 1 тыс. километров в секунду. Когда такой выброс попадает в нашу планету, заряженные частицы изменяют конфигурацию ее магнитного поля — эти колебания и принято называть магнитными бурями или геомагнитными возмущениями. Шкала силы магнитных бурь была введена в 1999 году, и состоит из пяти уровней — от G1 (слабые бури) до G5 (экстремально сильные).

Если в вопросе влияния магнитных бурь на технику в научном мире дискуссий нет, то относительно их воздействия на живые организмы и в первую очередь — на людей, уже более века ведутся споры. Считается, что первым, кто стал детально изучать влияние активности Солнца на человека, был русский ученый Александр Чижевский, который работал в первой половине XX века и был основоположником гелиобиологии. Позднее его труды на эту тему были подвергнуты критике.

Доказательной медициной до сих пор ставится под сомнение то, что геомагнитные бури способны оказывать значимое влияние на здоровье человека. Одна из главных причин связана с тем, что колебания естественного уровня магнитного поля во время бурь несравнимо малы по отношению как к его средней величине, так и к магнитным полям техногенного происхождения, с которыми человек имеет дело в быту.

Так, в районе магнитных полюсов Земли, где геомагнитный вектор направлен вертикально, индукция магнитного поля равна ~60 000 нТл (наноТесла), а на экваторе, где вектор направлен горизонтально, — порядка 30 000 нТл. При этом амплитуда поля во время главной фазы самых сильных бурь достигает лишь 600 нТл. Для сравнения, индукция поля в 30 см от микроволновой печи может достигать 8 Тл, внутри томографов — до 3 Тл.

Магнитные бури и здоровье

«Магнитное поле Земли напрямую на здоровье человека не влияет. Люди эволюционировали, чтобы жить на этой планете. Летчики, летающие на больших высотах, и астронавты могут испытывать высокие дозы радиации во время магнитных бурь, но опасность связана с радиацией, а не с самим магнитным полем», — коротко констатирует Геологическая служба США

Тем не менее поиск в базе научных публикаций Pubmed позволяет найти исследования на тему связи между магнитными бурями и здоровьем человека.

Так, в 2005 году в журнале International Journal of Circumpolar Health вышел обзор, в котором автор искал связь между частотой инфаркта миокарда у людей и различными факторами погоды, а также с магнитными бурями. В ходе анализа публикаций была выявлена слабая зависимость между инфарктами, температурой воздуха и давлением. «Между числом инфарктов и геомагнитным полем связи выявлено не было», — говорилось в исследовании.

В 2014 году другая статья, уже бразильских ученых, была посвящена той же теме, и связь найти удалось. В этой работе ее авторы проанализировали данные о 871 мужчине и 469 женщинах, госпитализированных с инфарктом миокарда в Бразилии, и сопоставили эти данные с индексом геомагнитной активности Kp. На этот раз связь была выявлена, причем почему-то только у женщин.

В том же 2014 году в статье, опубликованной в журнале Stroke, ученые попытались найти связь между магнитными бурями и инсультами. Для этого были взяты данные по 11453 людям, перенесшим инсульт в пяти странах в период с 1984 по 2004 годы. Авторы показали, что в дни магнитных бурь частота инсультов возрастала на 19%, однако именно бурями удалось объяснить лишь 2,64% инсультов в исследуемой популяции.

В России также проводились научные исследования, авторы которых заявляли, что выявили связь между магнитными бурями и самочувствием.

Эксперимент в Научно-клиническом центре РЖД

Настороженное отношение ученых к этой проблеме связано с плохим качеством исследований и низким уровнем воспроизводимости эффектов в этой области, считает Руслан Саримов, старший научный сотрудник Института общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, который сам изучал эту сферу, правда, в Научно-клиническом центре РЖД.

В экспериментах участвовало 9 испытуемых, которых помещали в условия магнитной бури (изменение индукции магнитного поля в районе 500 нТл), в это время у них снимали электрокардиограмму. «Это были суточные эксперименты, мы несколько раз воспроизводили магнитную бурю и смотрели, как меняются в том числе R-R интервалы [интервалы времени на графике ЭКГ между каждым сокращением желудочков сердца — прим.ред.], условно смотрели, как сердце чувствует изменение магнитного поля. Оказалось, что напрямую буря не влияет, но если вы возьмете высокочастотные части кардиоинтервалов, то там, безусловно, есть корреляции. То есть увеличивается хаотичность R-R интервалов. И там не было никакого влияния погоды, потому что мы воспроизводили именно магнитную составляющую», — пояснил он.

По его словам, подобные эксперименты, выполненные хоть и на малом числе людей, дают больше информации, чем так называемые эпидемиологические исследования, к которым относится и упомянутое бразильское.

«В лаборатории вы контролируете практически все, кроме исследуемого фактора. Когда у вас эпидемиологическая работа, вы вообще ничего не контролируете, вы просто находите корреляции между здоровьем и возмущениями поля. Но при этом причинно-следственную связь там не находите», — считает Саримов. В целом, по его мнению, влияние магнитных бурь на человека если и есть, то слабое, и может проявляться не у всех, а у, например, людей со слабым здоровьем.

«Эти проявления, скорее всего, возможны на уровне неосязаемых и нечувствительных, если с человеком все окей. Если у человека какие-то есть проблемы, экстрасистолия, или что-то другое, то проявления более вероятны. Это изменение магнитных полей примерно такое же как, как от железного стула, который подвинули к вам с 2 до 3 метров, — считает Саримов. — Поэтому я думаю, что больший вред оказывает слежение за геомагнитными индексами, чем непосредственно их изменение. Я нахожусь скорее в пуле людей, кто считает, что это работает, но это работает настолько слабо, что следить за этим не стоит вообще. Потому что эффект плацебо, когда вы знаете, что будет геомагнитная буря, он, как мне кажется, наносит больший вред, чем непосредственно сам факт геомагнитной бури».

Воздействует погода, а не магнитные поля

Академик Евгений Александров, председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой, половину жизни имел дело с магнитными полями земного диапазона и постоянно сталкивался с разговорами о воздействии магнитных бурь на здоровье и самочувствие людей.

«Я считаю, что для такого воздействия нет никаких — ни теоретических, ни наблюдательных — оснований. По моему мнению, всё сводится к «психосоматике», или, попросту, к внушению. Мне приходилось читать обширные материалы конференций по магнитной терапии. Если врач убеждает пациентов в благотворном воздействии магнитных полей, то так они и действуют в большинстве случаев. А если врач предупреждает, что воздействие может быть и неблагоприятным, то многие больные заявляют об ухудшении самочувствия”, — пояснил в разговоре с RTVI Александров.

“Человек постоянно подвергается изменяющимся магнитным полям с широким диапазоном изменения амплитуд и частот, далеко перекрывающими те, что происходят от магнитных бурь. Это связано с влиянием ферромагнитных масс, с электрическим транспортом, с приближением к электрическим сетям и т.д., — говорит Александров. — Сам я не подвержен никакой «метеозависимости», хотя не берусь отрицать её в принципе. Но я думаю, что собственно магнитные поля тут не причём — на людей воздействует совокупность погодных факторов, которые зависят от ионизирующего излучения Солнца, а с ним связаны и магнитные бури».

Академик напомнил, что ИЗМИРАН (Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн) в начале 1990-х годов изучал корреляцию здоровья с воздействием постоянных и переменных полей для работников различных специальностей.

«Никакой корреляции не было найдено. Единственное исключение составила профессия машинистов электровозов, которая показывала повышенное число инфарктов. Но помимо воздействия сильных магнитных полей, эта профессия связана со стрессами высокой ответственности», — рассказал Александров.

Чем на самом деле опасны магнитные бури

Что не вызывает вопросов у экспертов — это вполне реальное воздействие магнитных бурь на электрические системы и необходимость прогнозирования вреда от этих эффектов.

Так, изменение геомагнитного поля способно приводить к скачкам напряжения в сетях и последующим «блэкаутам». Они могут выводить из строя электронику на околоземных спутниках и подвергать космонавтов повышенной радиации. Во время магнитных бурь происходит нагрев и деформирование ионосферы, что затрудняет коротковолновую радиосвязь, основанную на отражении волн от ионосферы. Наконец, этот нагрев ионосферы увеличивает торможение спутников, их орбиты приходится пересчитывать и корректировать.

Вспышка на Солнце 23 мая 1967 года вызвала сильнейшие помехи в американских и британских стратегических системах связи. Командование начало готовить к вылету бомбардировщики, решив, что это Советский Союз использовал радиопомехи перед нападением.

А самая мощная магнитная буря в современной истории произошла в 1859 году. 1 сентября астрономы заметили яркую солнечную вспышку, а уже менее чем через сутки — рекордно быстро — солнечная плазма достигла Земли. Северные сияния тогда наблюдали в широтах, где оно обычно не встречается, а по телеграфным проводам прошли настолько мощные токи, что операторы получали ожоги, а в некоторых телеграфных станциях возникали пожары.