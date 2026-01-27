С начала января российские военнослужащие заняли 17 населенных пунктов, под их контроль перешло свыше 50 кв. км. Об этом по результатам инспекции в районе базирования группировки войск «Запад» заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

По словам Герасимова, группировка войск «Север» ведет боевые действия, чтобы расширить полосы безопасности приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Пресс-служба Минобороны сообщала, что Герасимов посетил командный пункт одного из объединений. Он заслушал доклад командующего группировкой Сергея Кузовлева, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений.

Начальник Генштаба заявил, что передовые подразделения группировки «Днепр» располагаются в 12-14 км от южных и юго-восточных окраин Запорожья.

«Ведутся боевые действия в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка. В целом в блокированном районе, а это участок местности размером 4 на 6 километров, остается до 800 военнослужащих украинских подразделений», — отметил Герасимов.

Также российские войска ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки, продолжается уничтожение ВСУ в нацпарке «Святые горы», сообщил начальник Генерального штаба.

В конце 2025 года Герасимов сообщал, что военнослужащие войск объединенной группировки достигли в декабре самых высоких темпов наступления и освободили 700 квадратных километров территории за месяц. По его словам, группировка войск «Север» завершила освобождение Курской области и приступила к созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины.