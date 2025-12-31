Военнослужащие войск объединенной группировки достигли в декабре самых высоких темпов наступления и освободили 700 квадратных километров территории за месяц. Об этом заявил глава российского Генштаба Валерий Герасимов, сообщается в телеграм-канале Министерства обороны.

Глава Генштаба также отметил, что группировка войск «Север» завершила освобождение Курской области и приступила к созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины.

«В текущем месяце темпы по расширению полосы безопасности возросли. Освобождено семь населенных пунктов. Президентом Российской Федерации поставлена задача — в следующем году продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей», — сказал он.

По словам Герасимова, в общей сумме под контроль удалось взять около 950 квадратных километров территории и освободить 32 населенных пункта в Харьковской и Сумской областях, наиболее крупным из которых стал Волчанск.

Помимо этого, добавил он, военные группировки «Север» занимаются реализацией задач гуманитарного характера в освобожденных районах Курской области, а инженерные подразделения ведут работу по разминированию Суджанского, Глушковского и Кореневского районов.

После подведения итогов, Герасимов вручил отличившимся бойцам группировки «Север» государственные награды за проявленную отвагу и мужество, а также выразил уверенность в том, что они будут «инициативно, грамотно и мужественно» выполнять поставленные задачи в будущем.

«Желаю вам дальнейших успехов в ходе выполнения боевых задач и поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья. Вам — успехов и вашим родным и близким — всего самого доброго», — сказал глава Генштаба.

Ранее Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о переходе 334 населенных пунктов и 6460 квадратных километров под контроль российской армии за 2025 года. Глава Генштаба также отметил, что противник не предпринимает активных наступательных действий, сосредоточив основные силы на укреплении обороны.