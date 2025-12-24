Самой высокооплачиваемой артисткой на рынке новогодних корпоративов в декабре 2025 года стала Надежда Кадышева. Согласно данным ивент-агентств, ее гонорары за одно выступление достигли рекордных 50 млн рублей, при этом она соглашается далеко не на все предложения. Этот случай установил новый ценовой максимум в сегменте, пишет «Коммерсант».

Помимо Кадышевой, в топе самых востребованных и дорогих исполнителей находятся группа «Ленинград» и Филипп Кироров, чьи гонорары стартуют от 20 млн рублей за 40-минутный сет.

В целом российский шоу-бизнес существенно повысил расценки на новогодние выступления по сравнению с декабрём 2024 года — рост составил 25-30%. Однако это происходит на фоне общего сокращения корпоративных бюджетов на праздничные мероприятия. По оценкам экспертов, компании стали более сдержанными в расходах, сместив фокус с масштабных развлечений на эффективность и внутрикорпоративные ценности.

«Компании хотят весело встретить Новый год, поздравить сотрудников, а не хайпануть на отрицательном пиаре артиста. Не всех звезд можно предлагать», — отмечают в ивент-индустрии.

Это особенно заметно на примере Ларисы Долиной, чей гонорар, несмотря на общий рост цен в шоу-бизнесе, остался на уровне прошлого года — около 3,5 миллионов рублей, что эксперты связывают с публичным скандалом вокруг ее недвижимости.

Другие популярные исполнители и цены

Среди других высокооплачиваемых артистов — Баста (20-30 млн рублей), группы «Руки Вверх!» и «Звери» (до 20 млн рублей). Наблюдается и повышенный спрос на «свежих» исполнителей, таких как Ваня Дмитриенко, Zoloto и «Комната культуры», чьи гонорары варьируются от 6 до 10 млн рублей.

Примечательным стало возвращение на сцену Валерия Леонтьева, который также активно выступает на корпоративах с гонораром от 12 млн рублей.

В условиях экономии бизнес все чаще отказывается от приглашения звезд первой величины в пользу кавер-групп. В пиковый предновогодний период (25-26 декабря) гонорары таких коллективов могут превышать 1 млн рублей, тогда как в обычные дни их услуги оцениваются в 300-350 тысяч рублей.

По словам организаторов, общая выручка ивент-агентств в декабре 2025 года сократилась на 20-30% по сравнению с предыдущим годом, а некоторые компании и вовсе отменили или перенесли празднования на февраль.