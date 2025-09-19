В американском штате Невада спустя три недели после убийства россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man был обнаружен нож, который, предположительно, является орудием преступления, сообщает телеканал ABC7.

Офис шерифа округа Першинг передает, что 37-летнего Круглова нашли мертвым 30 августа. Экспертиза выявила, что причиной смерти россиянина стало ножевое ранение в шею.

«Продолжаются работы по установлению личности подозреваемого. По словам официальных лиц, с начала расследования они получили сотни наводок», — говорится в сообщении телеканала.

Burning Man проводится каждый год, начиная с 1986-го. Ежегодно Блэк-Рок Сити посещают в среднем более 70 тыс. человек из разных стран. Участники фестиваля они сами организуют свое жилье и питание. На территории Burning Man выставляют гигантские интерактивные арт-инсталляции, а в конце фестиваля организаторы по традиции сжигают деревянную человеческую фигуру.

Представители Burning Man передали слова одной из подруг Круглова Софии, которая, сказала, что он впервые посещает это мероприятие.

«Мы хотим, чтобы Вадим запомнился как талантливый, яркий и вдохновляющий человек. Пусть память о нем сохранится как о творце, мечтателе и человеке, дарившем любовь», — говорится в заявлении Burning Man.

Также представители фестиваля сообщили, что «сотрудничают с правоохранительными органами» Организаторы мероприятия совместно с Secret Witness of Northern Nevada предлагают вознаграждение в размере $10 тыс. долларов за информацию, которая приведет к аресту убийцы Круглова.