Отец россиянина Вадима Круглова, убитого на американского фестивале Burning Man, попросил президента США Дональда Трампа помочь в расследовании произошедшего. Его видеообращение опубликовала подруга погибшего — София Щербакова — на своей странице в Instagram*.

«Уважаемый господин президент, как отец отца вы должны понимать мои чувства сейчас. На грандиозном международном фестивале, прошедшем на территории вашей великой страны, было совершено убийство моего сына Вадима. <…> 10 дней прошло, дело получило международную огласку, однако расследованием занимается один местный шериф», — обратился Игорь Круглов к Дональду Трампу.

Мужчина подчеркнул, что федеральные органы США так и не приступили к расследованию, «как будто не слышали об этом». По словам Круглова, «зло должно быть наказано». Он попросил Трампа дать распоряжение службам ФБР «немедленно приступить к расследованию смерти» его сына.

Помимо Трампа, за помощью в расследовании убийства Круглова обратились и к главе МИД России Сергею Лаврову. По данным Shot, такую просьбу министру направил российский правозащитник Иван Мельников. По его мнению, убийство могло быть совершено на почве «национальной принадлежности».

Вадим Круглов — 37-летний уроженец Омска. Его тело нашли 30 августа на фестивале Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. Подруга Круглова София Щербакова рассказала, что он умер от профессионального удара ножом в шею. В разговоре с РЕН ТВ она уточнила, что молодого человека никто «не расчленял, не сжигал, и 40 ударов тоже не было». Убийство, по ее словам, произошло «не в толпе, а среди лагерей». Там отсутствует освещение и видеонаблюдение, что затрудняет расследование, отмечает телеканал.

В своих соцсетях Щербакова отмечала, что на мероприятии присутствовало более 80 тыс. человек, но делом занимается «всего один местный шериф [округа Першинг]». Чтобы процесс продвигался быстрее и был задержан убийца, «который сейчас на свободе», необходимо «подключить более серьезные силы и федеральное расследование», убеждена девушка.

«На данный момент у нас уже собрано достаточно много показаний и улик. <…> Мы не понимаем, почему Burning Man до сих пор молчит — мы ждем их ответа», — поясняла Щербакова. В тот же день организаторы фестиваля сообщили, что выделят средства на поиск свидетелей, информация которых поможет арестовать преступника.

Посольство России в США подчеркнуло, что поддерживает связь с местными властями в связью с гибелью россиянина и ждет результатов экспертизы о причинах его смерти. В дипмиссии пообещали оказать родственникам помощь в транспортировке праха на родину.

Фестиваль Burning Man («Горящий человек») проводится ежегодно, начиная с 1986-го. Каждый год Блэк-Рок Сити посещают в среднем более 70 тыс. человек из разных стран мира. Концепция фестиваля заключается в том, что его участники полагаются только на свои силы: они сами организуют свое жилье и питание. На территории Burning Man выставляют гигантские интерактивные арт-инсталляции, а в конце мероприятия организаторы по традиции сжигают деревянную человеческую фигуру.

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена

