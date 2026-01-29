Основным фактором катастрофы пассажирского самолета в США, в которой год назад погибли российские фигуристы, стало размещение маршрута вертолета на его пути, сообщает The Washington Post со ссылкой на главу Национального совета по транспортной безопасности (NTSB) Дженнифер Хоменди. Она отметила, что столкновение было на «100% предотвратимо».

В NTSB пришли к выводу, что катастрофа произошла из-за того, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) проложило трассу № 4 непосредственно на пути взлетно-посадочной полосы № 33, что и привело к столкновению. По словам Хоменди, маршрут военного вертолета, который столкнулся с пассажирским самолетом, «вообще не должен был там проходить».

«Как так получилось, что никто, абсолютно никто в Федеральном управлении гражданской авиации не провел исследований, чтобы выяснить, что вертикальное расстояние между вертолетом на трассе №4 и самолетом, приземляющимся на взлетно-посадочной полосе №33, составляет всего 75 футов (22 метра) — в лучшем случае, 75 футов?», — сказала Хоменди во время слушаний по делу об авиакатастрофе.

WP пишет, что в ходе расследования были выявлены и недостатки в работе армии США, которая не предупредила пилотов вертолета о том, что информация о высоте может быть неточной. NTSB также утверждает, что пилоты не были обучены работе в перегруженном воздушном пространстве.

Пилоты, по данным газеты, скорее всего приняли самолет за коммерческий реактивный лайнер, которого им следовало избегать. Экипаж самолета в свою очередь не получил никаких предупреждений о приближающемся вертолете от диспетчеров.

Хоменди утверждает, что столкновения можно было бы избежать, если бы все воздушные судна были обязаны транслировать свое местоположение и получать информацию о других судах в небе. Вместе с этим следствие настаивает на том, что карты Федерального управления гражданской авиации (FAA) не содержали четких данных по маршруту вертолета, а само ведомство не вело учет ошибок в вертолетных маршрутах.

Кроме того, как пишет WP, за несколько минут до столкновения воздушное пространство над аэропортом National было сильно перегружено. Диспетчеру приходилось одновременно курировать полет пяти вертолетов и шестью самолетов. NTSB утверждает, что за 18 минут до катастрофы в диспетчерских передачах были слышны предупреждения о столкновении.

Самолет рейсом 5342 авиакомпании American Airlines, летевший из Канзаса, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в районе Вашингтона, после чего рухнул в реку Потомак 30 января 2025 года. На борту самолета было 64 пассажира и еще четыре члена экипажа, в вертолете — трое членов экипажа.

Среди погибших пассажиров лайнера было 14 фигуристов, среди которых выходцы из России — чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.