Вашингтон не будет направлять военных на Украину по окончании конфликта Киева и Москвы, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что у страны нет соответствующих ресурсов, да и само это решение не найдет поддержки в американском обществе.

«Я бы максимально скептически относился к утечкам информации, которые появляются в американской прессе, потому что, во-первых, мы не знаем, когда обсуждались гарантии безопасности для Украины, на каком этапе и кто является бенефициаром сливов об отправке войск США», — отметил собеседник издания.

Дудаков напомнил, что Россия не приемлет присутствие военных из каких-либо западных стран на территории Украины — при этом неважно, будет это контингент НАТО или войска США.

Политолог считает «очевидным», что Вашингтон не пошлет своих военных на Украину. Это обусловлено отсутствием ресурсов и поддержки со стороны американцев, пояснил он. По словам Дудакова, поскольку США параллельно сокращают свое военное присутствие в Европе, они могут захотеть переложить обязательства по отправке войск на страны ЕС.

«Если “партия войны ЕС” так сильно хочет поддержать Киев, пускай они попытаются хотя бы какие-то свои части сформировать и туда направить», — заключил эксперт.

Накануне The New York Times написала, что переговорщики из США и ЕС на встречах в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности Украины. Согласно публикации NYT, они предполагают усиление ВСУ, размещение европейских войск в стране в качестве сдерживания и активизацию американской разведки.

В первом документе содержатся общие принципы, которые разработаны по аналогии с 5-й статьей НАТО, закрепляющей коллективную защиту членов альянса. Во втором документе, по словам собеседников газеты, говорится о сотрудничестве США и ЕС с украинскими военными — оно гарантирует, что боевые действия в ближайшие несколько лет не возобновится. Источники NYT отметили, что Вашингтон не намерен отправлять своих военных, однако обеспечит поддержку в разведке и контроль за соблюдением мирного соглашения.

Вместе с этим Белый дом призывает Евросоюз отклонить план по распоряжению €210 млрд российских активов в пользу Киева. Politico пишет, что шансы на подписание договоренностей по активам с Бельгией, выступавшей изначально против намерений Еврокомиссии, ухудшились.