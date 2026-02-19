Украина, Латвия и Эстония возглавляют список недружественных стран с наибольшим количеством студентов в российских вузах, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Минобрнауки.

В ведомстве отмечают, что сотрудничество с недружественными странами в сфере образования продолжается, несмотря на сокращение его объемов.

Всего в России, по данным на 2025 год, обучаются 4 983 студента из списка недружественных стран. В 2024 году число учащихся из-за рубежа составляло 6 521.

Список по-прежнему возглавляет Украина, хотя число студентов оттуда за год сократилось почти на треть — с 3646 в 2024 году до 2 295 в 2025 году.

Россия утвердила список «недружественных» стран в марте 2022 года, изначально включив в него 52 государства. Согласно тексту документа, в него вошли государства, которые совершают «недружественные действия» в отношении России, ее граждан и компаний.

На втором и третьем месте оказались Латвия и Эстония. Эти страны показали рост: с 605 студентов в 2024 году до 615 студентов в 2025 году и с 363 студентов в 2024 году до 380 студентов в 2025 году соответственно.

По словам замдиректора Института Европы РАН Владислава Белова, такая динамика может быть обусловлена демографическими факторами в балтийских странах: в Латвии доля русских, которые не могут обучаться на родном языке, составляет 23%, в Эстонии — 22%.

Тенденцию могут формировать и русскоговорящие латыши и эстонцы, считает политолог Владимир Оленченко. Он сказал, что граждане обеих стран едут учиться в Россию, чтобы сохранять деловые контакты, и привел в пример мужа премьера Эстонии Каи Каллас, который вел бизнес с Россией.

«Вопреки риторике и ограничениям бизнес идет. Знание русского пока конкурентное преимущество в ЕС, его указывают латыши и эстонцы в HR-анкетах», — отметил эксперт.

Идущая после Эстонии Южная Корея показала спад: в 2024 году в России училось 319 студентов оттуда, в 2025 году их осталось 258. Следом идут Германия (спад с 208 до 207), Болгария (со 189 до 168), США (со 100 до 97), Греция (с 96 до 87), Италия (с 86 до 81) и Япония (с 75 до 61).

Доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков обратил внимание, что связи России с Японией и Южной Кореей не прерывались, несмотря на санкции. По его словам, Сеул ведет себя «осторожнее» в отношениях с Москвой. Эксперты отмечают, что зачастую из страны в российские вузы приезжают учиться гуманитарии-русисты.

Еще одна страна из списка недружественных, которая показала рост, — это Румыния. Число учащихся оттуда увеличилось с 15 до 24 человек.

Преподаватель кафедры политологии МГЛУ Алина Азаренкова допускает, что среди них могут быть граждане Молдовы, включая жителей непризнанного Приднестровья, у которых часто есть российский и румынский паспорта. По ее словам, они могут подавать заявки на обучение по румынскому паспорту, понимания, что не пройдут по молдавскому из-за ограничений Россотрудничества. При этом, как отмечает Азаренкова, Россия продолжает выдавать учебные визы гражданам Румынии.

Среди недружественных стран есть еще три, студентов из которых в 2025 году стало больше, — это Кипр (с 37 до 41), Новая Зеландия (с двух до трех) и Норвегия (с семи до восьми).

По остальным недружественным странам наблюдается спад или стагнация: например, не изменилось число обучающихся в России студентов из Словакии (53), Канады (36), Нидерландов (10), Словении (семь) и Исландии (один).

Белов из института Европы РАН считает, что по США и странам Европы статистика объясняется инерцией общей структуры академических связей и обменов, пересечениями в экономике и культуре, двойными гражданствами и инерцией соцблока.

«Образование — одна из самых инерционных сфер международного взаимодействия. Решение о поступлении принимается заранее, сохраняются личные и академические контакты», — сказал он.

Кроме того, по словам сотрудника пресс-службы Россотрудничества, в США, Канаде, Австралии и ЕС процесс поступления проходит в условиях жестких антироссийских санкций. Он утверждает, что профильные ведомства в странах не контактируют с российскими загранучреждениями и препятствуют отбору кандидатов.

«Но считаем важным и необходимым продолжать проекты по экспорту российского образования. В том числе предоставлять поддержку лояльно настроенным кандидатам», — цитируют его «Ведомости».

Ранее стало известно, что количество иностранных студентов в России в 2025 году превысило 400 тыс. человек, составив 8,5% от общего числа обучающихся. Всего в российских вузах обучаются граждане 179 стран.

Больше всего студентов приезжают из Казахстана (15,1% учащихся), Туркменистана (14,2%), Китая (14,1%), Узбекистана (11,6%) и Индии (9,7%). Наибольшей популярностью при этом пользуются медицинские направления.