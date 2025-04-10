Бывшему командующему 58-й армией генералу-майору Ивану Попову, который вернется в зону боевых действий после заключения контракта с Минобороны, приписывают остановку контранаступления украинских военных на Запорожском направлении. Об этом рассказал NEWS.ru заведующий центром института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД России, военный эксперт Вадим Козюлин.

«О генерале Попове было много отзывов. Все — хвалебные. Некоторые считают, что он вообще не допустил краха в момент, когда украинские войска наступали. Ему приписывают такую заслугу», — сказал Козюлин.

По словам военного эксперта, после возвращения на военную службу Попову не дадут командовать «крупным подразделением», но «это не главное».

«Даст Бог, он впоследствии заслуженно вернется на высокий уровень командования и вернет все свои права», — подчеркнул эксперт.

По данным следствия, в 2023 году Попов был причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн металлопроката, который власти Запорожской области закупили как гуманитарную помощь для строительства оборонительных укреплений. Генерал последовательно отвергает все обвинения в свой адрес. Его уволили из Вооруженных сил.

Сначала Попова поместили в СИЗО, следствие ходатайствовало о его переводе под домашний арест и добилось этого. В феврале генерала вновь перевели под стражу. По данным его адвоката, одной из причин стало то, что Попов вышел покурить на крыльцо вместе со своим предполагаемым сообщником.

9 апреля адвокат генерала сообщил, что Попов попросил Тамбовский гарнизонный военный суд прервать производство по его уголовному делу, поскольку Минобороны согласилось заключить с ним контракт на участие в военной операции на Украине.

По словам защитника генерала, Министерство обороны и Попов подали ходатайство о том, чтобы производство по делу было приостановлено, а мера пресечения изменена в связи с «положительным решением» ведомства по отправке обвиняемого на СВО. Телеграм-канал Shot утверждает, что ходатайство направлено руководством «одной из частей, выполняющих задачи на спецоперации».

Источник «Коммерсанта» сообщает, что по возвращении на фронт Попов будет командовать одним из штурмовых отрядов «Шторм Z». Эти отряды создаются из бывших заключенных или подследственных, в отношении которых приостановлено уголовное преследование. После окончания СВО или в случае получения ими военных наград их уголовные дела могут быть прекращены.