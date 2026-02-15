Россиян, в течение полугода не сдавших практический экзамен по вождению автомобиля для получения водительских прав, заставят пересдавать теорию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, осведомленный о доработке соответствующего законопроекта.

По словам собеседника агентства, планируется назначать повторный экзамен по теории (на знание правил дорожного движения) тем кандидатам на получение водительских прав, которые не смогли сдать практическую часть в течение шести месяцев после сдачи теоретической.

Сейчас проект, предполагающий внесение таких изменений в регламент приема экзаменов для водителей, находится на стадии доработки в МВД, а потом будет передан на рассмотрение в правительство, добавил источник.

О том, что МВД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на получение водительских прав, стало известно в начале 2026 года. Одно из предлагаемых нововведений — недопуск к экзамену или аннулирование его результатов за использование электротехники (наушников, гарнитуры, микрокамеры и т.п.) в качестве шпаргалок. Совершившим такое нарушение будет установлен персональный срок, в течение которого они не смогут снова попытаться сдать экзамен.

Кроме того, будет сокращен допустимый промежуток времени между сдачей теории и практическим экзаменом по вождению: сейчас практику надо сдать в течение полугода после теории, а по новым правилам это придется делать не позже чем за 60 дней (два месяца). Эксперты отметили, что эта мера позволит избежать случаев, когда из-за длительного ожидания «практики» кандидатам в водители приходится пересдавать теорию.

Еще одно нововведение — устанавливаемый новым постановлением механизм контроля за здоровьем профессиональных водителей (дальнобойщиков, таксистов и т.п.). При выявлении симптомов болезни на плановом медосмотре их будут отправлять на внеочередное медицинское освидетельствование в больницу. Неявка туда аннулирует водительское удостоверение.