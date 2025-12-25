Россияне, приезжающие в Шри-Ланку, не должны нарушать сроки пребывания в стране, ездить на байках без местных прав, заниматься нелегальным бизнесом, сбором редких насекомых, а еще высовываться из поезда в районе Девятиарочного моста ради селфи. Такие советы туристам и релокантам в специальном интервью RTVI дал посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян. В противном случае есть риск попать в депортационный лагерь, получить штраф или даже тюремный срок.

Как рассказал Леван Джагарян, популярность Шри-Ланки у россиян растет благодаря фактически безвизовому режиму, поскольку российские туристы могут до 30 дней находиться в стране без виз. Точнее, они оформляют бесплатные электронные визы.

«Пользуясь случаем, хочу призвать всех граждан России, чтобы они строго соблюдали миграционные законы страны и не превышали свой период пребывания в Шри-Ланке. Если подходит завершение [срока пребывания], надо идти в миграционную службу и продлевать визу, чтобы потом не было ни у них проблем, ни у нас», — отметил посол России.

Также дипломат предостерег соотечественников от ведения нелегального бизнеса.

«Но они им занимаются — часто не регистрируются, [ведут бизнес] без лицензии, устраивают всякие курсы, открывают торговые точки. А они должны получать разрешение у соответствующих структур, платить налоги и соблюдать местное законодательство, чтобы их потом не обвиняли в том, что они путем недобросовестной конкуренции отбирают работу у граждан Шри-Ланки», — посетовал Леван Джагарян.

По данным посольства, российские туристы реже нарушают местные законы, чем релоканты.

«Те, кто находятся в длительных поездках, к сожалению, иногда по каким-то причинам либо забывают [о местных законах], либо относятся к этому недостаточно ответственно. И потом их переводят в депортационные лагеря, где, скажем так, не самые лучшие условия, а затем депортируют и закрывают им въезд в страну на 5 лет», — рассказал посол России.

По его словам, порой в дипмиссию обращаются с жалобами представители местных властей.

«Но мы не можем влиять на этих так называемых релокантов, потому что они с нами не контактируют, на учет в консульском отделе не становятся и вспоминают о существовании посольства только тогда, когда у них возникают проблемы. Но наш призыв: коллеги, ребята, соблюдайте законодательство как в плане сроков пребывания, так и в плане соблюдения законодательства — того, что именно здесь разрешено, что запрещено», — призвал посол.

Из того, что категорически не рекомендуют делать дипломаты, — менять валюту в нелегальных обменниках.

«Тут надо избегать некоторых незаконных операций. Потому что когда едешь по регионам, где живет очень много россиян, иногда попадаются объявления на русском языке: «Произведем прямой обмен рублей на рупии». Мой призыв состоит в том, что эти операции незаконны, это нелицензированные обменники. Имейте в виду: если вы будете задержаны, то потом вам придется нести ответственность», — рассказал Леван Джагарян.

На его памяти «было несколько случаев, когда граждане России были депортированы за то, что занимались нелегальным обменом валюты».

А еще последний год посольство занималось кейсом двух россиян, которые попали в тюрьму за незаконный сбор редких насекомых в местном заповеднике.

«Двух молодых ребят в августе прошлого года задержали и посадили в тюрьму по обвинению в нарушении природоохранного законодательства Шри-Ланки. Фамилии и имена их называть не буду по понятным причинам. Одному на тот момент было 17 лет, другому — 21 год», — рассказал посол.

По его словам, дипломаты «связались со своими знакомыми, и ребят вытащили незамедлительно из тюрьмы, потому что условия там, конечно, ужасающие».

Однако это был не конец истории — судебное тянулось с прошлого августа до середины сентября этого года.

«Суды здесь достаточно загружены и адвокаты тоже загружены. Мы прилагали большие усилия, чтобы понизить заоблачный штраф, который они должны были выплатить, и чтобы дело рассматривалось по возможности оперативно», — вспоминает Леван Джагарян.

К делу подключился глава МИД Сергей Лавров, который поднимал этот вопрос на встрече со своим шри-ланкийским коллегой.

«Я лично по этому поводу беседовал и со спикером парламента, и с министром безопасности, и с другими руководителями страны. Но они в один голос утверждают, что судебная система Шри-Ланки независима, и они никак не могут на нее влиять. Это правда. Но мы не просили оказывать влияние на судебную систему — мы с уважением относимся к их независимости. Мы обращались лишь с просьбой ускорить процесс рассмотрения», — пояснил посол.

По его словам, «на каком-то этапе подключился генеральный прокурор Шри-Ланки, который оказал содействие».

«К сожалению, это далеко не первый случай, когда идет речь о нарушении природоохранного законодательства страны, такие случаи были и раньше. Поэтому я еще раз хочу воспользоваться возможностью и призвать россиян, чтобы они этим не занимались, потому что любых охотников за представителями флоры и фауны вычислят, особенно в джунглях. И особенно если это лица с европейской наружностью», — отметил собеседник RTVI.

Еще одно нарушение — езда без местных водительских прав, в том числе на байках.

«Шри-ланкийцы действительно не признают наши права — здесь надо оформлять местные водительские права, [которые действуют] на территории Шри-Ланки», — призвал Леван Джагарян.

При этом иностранцы часто гоняют на огромной скорости, что нередко приводит к летальным исходам.

«При мне было несколько таких трагических случаев, когда погибали люди, погибали женщины, у которых оставались малолетние дети… Слава богу, приезжали отцы, брали опеку над своими детьми. Но это очень печально», — поделился Леван Джагарян.

Наконец, он призвал туристов не рисковать жизнью ради селфи.

«Знаете, здесь есть Девятиарочный мост в районе Элла, очень красивое место, там ходят поезда. И очень часто иностранцы в поисках селфи, красивой фотографии, лайков выглядывают из поезда и принимаются позировать… А потом там начинаются столбы, и можно просто удариться головой… Были уже смертельные случаи. Ну, что я могу сказать: опять-таки легкомыслие. Поэтому надо быть предельно осторожными и желательно не высовываться из поезда, потому что это может повлечь трагические последствия», — заключил посол России в Шри-Ланке.