В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту похищения человека из дома в городе Артеме (п. п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным следствия, 16 февраля неизвестные на автомобиле TOYOTA PRIUS прибыли к дому по улице Лазо в городе Артеме. В СК отметили, что злоумышленники, применив насилие, принудительно поместили потерпевшего в салон машины и перевезли в неустановленное место на территории Артемовского городского округа.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.

«На месте происшествия произведен осмотр, опрашиваются свидетели и лица, которые могут обладать какой-либо информацией о произошедшем», — добавили в СК.

Позже телеграм-канал «112» сообщил, что потерпевший найден и с ним все в порядке. Официально эта информация подтверждена не была.