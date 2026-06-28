Правительство Израиля 28 июня 2026 года единогласно проголосовало за официальное признание геноцида армян в Османской империи, сообщили The Jerusalem Post и Ynet. Решение принято по инициативе министра иностранных дел страны Гидеона Саара, который ранее внес соответствующее предложение.

«Никогда не поздно поступить правильно. <…> На мой взгляд, наш моральный долг как евреев и, безусловно, как государства еврейского народа — принять решение, которое мы одобрили сегодня», — заявил Саар по итогам голосования в кабинете министров.

В резолюции говорится, что Израиль «на основе морального и исторического долга» квалифицирует уничтожение армянского народа в последние годы существования Османской империи как геноцид и призывает осуждать любое отрицание, преуменьшение или искажение исторической правды об этих событиях.

Теперь документ должны вынести на пленарное голосование Кнессета (израильского парламента).

«Признание геноцида, совершенного против армянского народа в последние годы Османской империи, — это одновременно моральный и исторический долг. Мы должны также решительно осуждать любое отрицание, преуменьшение или искажение исторической правды», — написал Саар в X, объявляя о внесении резолюции.

МИД Израиля добавил в официальном заявлении, что, несмотря на обширную документацию, геноцид стал объектом «институционализированной кампании отрицания и преуменьшения», осуществляемой прежде всего Турцией.

The Jerusalem Post отмечает, что к 2026 году геноцид армян официально признали 32 государства — члена ООН, включая США, Канаду, Россию и Германию; также его признали Святой престол и Европейский парламент.

Речь идет о признании геноцидом событий 1915—1923 годов, когда в Османской империи систематически уничтожали армянское население. Началом массовых убийств считается 24 апреля 1915 года, когда в Константинополе — современном Стамбуле — арестовали сотни армянских интеллектуалов и общественных деятелей, а затем депортировали их. Мужчин отправляли на принудительные работы, откуда большинство не возвращалось, а женщин, детей и стариков — «маршами смерти» к сирийской пустыне. По различным оценкам, жертвами стали около 1,5 млн армян; многовековое культурное и историческое наследие армянского народа в Анатолии было уничтожено. Турция до сих пор отрицает, что эти события следует квалифицировать как геноцид.

Непоследовательная позиция Израиля

На протяжении десятилетий Израиль уклонялся от официального признания геноцида армян, во многом из-за того, что Турция долгое время оставалась важным торговым и стратегическим партнером.

Ситуацию усложняла и позиция Азербайджана: он является стратегическим партнером и Израиля, и Турции, граничит с Ираном, имеет тесные оружейные связи с Иерусалимом и выступал против признания геноцида.

В самом Израиле ранее не было единой позиции по вопросу признания геноцида. В 2001 году тогдашний глава МИД Шимон Перес отверг «армянские обвинения»: «Ничего похожего на холокост не произошло. То, через что прошли армяне, — это трагедия, но не геноцид».

При этом годом ранее министр образования Йосси Сарид объявил о планах включить эту тему в школьную программу, а в 2011 году депутат Кнессета Арье Элдад внес законопроект об объявлении 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армян.

В 2016 году парламентский комитет признал эти события геноцидом. Однако в 2018-м голосование отменили из-за отсутствия коалиционной поддержки — в том числе со стороны тогдашнего правительства Биньямина Нетаньяху, опасавшегося осложнений в отношениях с Анкарой.

Тем не менее спустя несколько лет, в августе 2025 года, Нетаньяху впервые лично заявил о признании геноцида армян — в интервью Патрику Бет-Дэвиду в подкасте PBD. Когда Бет-Дэвид спросил, почему Израиль не признает геноцид армян, премьер ответил: «Думаю, мы его признали. Думаю, Кнессет принял соответствующую резолюцию», — хотя на тот момент такого закона принято не было.

Когда Бет-Дэвид задал вопрос, почему ни один израильский премьер-министр официально этого не сделал, Нетаньяху сказал: «Я только что это сделал. Пожалуйста». Стоит учитывать, что это была личная позиция Нетаньяху, а не государственное решение, поэтому юридических последствий она не имела.