Нобелевский комитет начал проверку возможной утечки информации после аномального роста ставок на присуждение премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Об этом норвежской газете Aftenposten сообщил директор Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен.

По данным издания, в ночь на 10 октября, непосредственно перед объявлением лауреата, на платформе Polymarket резко увеличились ставки на победу Мачадо. Вероятность ее получения премии за два часа выросла с 3,75% до 72,8%. Было зафиксировано несколько крупных ставок, включая одну на сумму более $67 тысяч.

Директор Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен сообщил о начале расследования инцидента, предположив, что имела место «цифровая утечка» информации. Решение о присуждении премии мира 2025 года венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо было окончательно утверждено комитетом 6 октября на последнем заседании перед официальным объявлением.

Мачадо удостоилась награды «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле». На фоне этого решения Дональд Трамп неоднократно заявлял о завершении шести-семи военных конфликтов, отмечая, что «все говорят» о его праве на Нобелевскую премию мира, но сам не рассчитывает на получение награды.

Владимир Путин охарактеризовал авторитет Нобелевской премии как значительно подорванный, хотя и признал, что Трамп «реально много делает для разрешения многолетних кризисов». Американский политик поблагодарил российского лидера за эту оценку в своей социальной сети Truth Social.

Торжественное вручение Нобелевских премий состоится 10 декабря. Победители в номинациях по медицине, физике и химии, литературе, экономике и мира уже объявлены.

Нобелевская премия занимает особое место среди международных наград благодаря своему исключительному престижу. Ее вручают за революционные открытия в естественных науках, литературе и миротворческой деятельности.

История премии восходит к завещанию Альфреда Нобеля (1833-1896) — шведского изобретателя и промышленника. За год до кончины он распорядился направлять доходы от своего состояния на ежегодное поощрение пяти выдающихся деятелей.

Традиция вручения премии сохраняется с 1901 года. Отбор лауреатов проводят авторитетные учреждения Скандинавии: Шведская королевская академия наук (физика, химия), Каролинский институт (медицина), Шведская академия (литература) и Норвежский нобелевский комитет (премия мира).