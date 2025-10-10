На данный момент российская сторона поддержала бы присуждение Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Видео с его ответом на соответствующий вопрос опубликовал журналист Александр Юнашев в своем телеграм-канале.

«Я думаю, в данный момент поддержала бы, если бы нас спросили», — заявил Ушаков. Он также выразил удивление по поводу позиции украинского президента Владимира Зеленского, который увязывает между собой присуждение Трампу «нобелевки» за мир и поставки американских дальнобойных ракет Tomahawk. По словам помощника Владимира Путина, этот подход демонстрирует «глупость» лидера Украины.

«Премия мира за предоставление оружия. Это даже мысль какая-то чудовищная. Если люди в таких категориях мыслят, это говорит, что они из себя представляют», — поделился мнением Ушаков.

Так он прокомментировал недавнее заявление Зеленского журналистам об их встрече с Трампом на полях сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«План прекращения войны будет непростым, но это, безусловно, путь вперед. И если Трамп даст миру — прежде всего украинскому народу — шанс на такое прекращение огня, то да, его следует номинировать на Нобелевскую премию мира. Мы номинируем его от имени Украины», — пообещал украинский лидер.

При этом издание Politico, не приводя дословную цитату, утверждало вчера, что Зеленский прямо упомянул поставки «Томагавков» как условие лоббирования кандидатуры Трампа на получение Нобелевской премии мира.

В конце сентября идею выдвинуть президента США на получение этой награды рассматривали депутаты Верховной рады Украины, но поддержали ее только 132 члена парламента из 450, поэтому она была отклонена.

Кроме того, наградить Трампа Нобелевской премией мира предлагали азербайджанский лидер Ильхам Алиев и армянский премьер Никол Пашинян, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, а также представители руководства Руанды, Пакистана, Габона и Камбоджи.

Президент России Владимир Путин заявлял, что благодаря миротворческим инициативам его американского коллеги на Ближнем Востоке может забрезжить «свет в конце тоннеля». Он также признавал, что если бы Трамп выиграл президентские выборы в США в 2020 году, шансов предотвратить украинский конфликт было бы намного больше.

Ранее военный политолог Андрей Кошкин высказывал предположение о том, что в преддверии заседания Нобелевского комитета, которое состоится 10 октября, Украина повысила интенсивность беспилотных и ракетных атак на Россию. По его словам, внимание мирового сообщества сейчас приковано к обсуждению кандидатуры бывшего президента США Дональда Трампа на премию мира, и Украина, вероятно, стремится усилить медиафон вокруг своей позиции, чтобы остаться в центре международной повестки.

Депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен Тьерри Мариани заявлял RTVI, что если Трамп сможет добиться прекращения украинского конфликта ради получения Нобелевской премии мира, то «почему бы и нет» — главное, что будет результат.

«Я заметил, что на данный момент Трамп — единственный, кто пытался найти решение. Я не видел никакого реального мирного плана от Евросоюза. <…> Если Трампу удастся остановить ***** [военный конфликт], потому что он хочет получить Нобелевскую премию мира или, к примеру, выиграть на Олимпийских играх, мне все равно. Главное, что все закончится», — пояснил французский политик.

Журнал The Economist писал, что стремление Трампа получить Нобелевскую премию мира может быть использовано Европой как инструмент влияния на его позицию по урегулированию украинского конфликта. Издание поясняло, что, хотя на норвежский Нобелевский комитет, состоящий из пяти маловлиятельных чиновников, практически невозможно повлиять напрямую, сама процедура выдвижения кандидатуры Трампа может оказаться тем дипломатическим жестом, который поможет ЕС улучшить отношения с американским лидером.