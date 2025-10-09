Дональд Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, в который входит освобождение всех оставшихся в живых израильских заложников. Прогресс в переговорах по сектору Газа может стать серьезным дипломатическим прорывом для президента США, мечтающего о Нобелевской премии мира. В то же время многие проблемы вокруг войны Израиля с ХАМАС все еще далеки от разрешения, обращает внимание западная пресса. Что англоязычные СМИ пишут про заявление Трампа о соглашении по Газе — в подборке RTVI.

Axios:

Ранее в среду вечером драма разворачивалась в прямом телеэфире. Пока Трамп был на мероприятии в Белом доме, госсекретарь Марко Рубио вручил ему листок бумаги.

Трамп прочитал записку и сказал, что, возможно, ему придется прервать мероприятие. «Мне только что сообщили, что мы близки к заключению соглашения на Ближнем Востоке и что я им скоро понадоблюсь».

На фотографии AP видно, что в записке говорилось о том, что сделка близка к заключению и президенту необходимо одобрить пост в Truth Social, чтобы он объявил о ней самым первым.

Fox News:

Трамп ссылается на Священное Писание, рекламируя новое мирное соглашение. (Речь идет о фразе «Блаженны миротворцы» (Blessed are the peacemakers) в посте Трампа в Truth Social о подписании первого этапа мирного плана — Прим. RTVI)

The Economist:

Представители Израиля и ХАМАС заперлись на разных этажах отеля на египетском курорте на Красном море, где также присутствовали оказывавшие на них давление переговорщики из США, Египта, Катара и Турции. На согласование первого этапа соглашения ушло три дня.

Хотя его точные детали еще не обнародованы, вероятно, что ХАМАС отпустит около 20 оставшихся в живых израильских заложников в обмен на освобождение большого числа осужденных Израилем палестинских заключенных, поток гуманитарной помощи и частичный вывод израильских вооруженных сил из основных городов Газы до так называемой Трампом «согласованной линии».

Politico:

В последние недели Трамп тесно сотрудничал, в частности, с Катаром, чтобы объединить других арабских союзников вокруг своего мирного плана и помочь убедить представителей ХАМАС принять это соглашение.

Reuters:

Несмотря на возросшие надежды на окончание войны, важнейшие детали еще не прояснены. К ним относятся сроки, послевоенное управление сектором Газа и судьба ХАМАС.

Нет четкого понимания, кто будет управлять Газой после окончания войны. Нетаньяху, Трамп, западные и арабские государства исключили возможность участия ХАМАС, который управляет Газой после изгнания палестинских соперников в 2007 году.

Первоначальный план Трампа из 20 пунктов предусматривает определенную роль Палестинской администрации, но только после проведения серьезных реформ.

The New York Times:

Чтобы полный мирный план Трампа сработал, дипломаты и переговорщики, скорее всего, должны будут решить важнейший вопрос: согласится ли ХАМАС сложить свое оружие?

Нетаньяху давно настаивает, что не примет никакого соглашения, в котором ХАМАС откажется разоружиться. Но палестинская военизированная группировка публично отвергла его подобные требования.

Трамп не упомянул эту проблему ни в социальных сетях, ни в последующем телеинтервью. Ни Израиль, ни ХАМАС не высказали по этому поводу никаких публичных комментариев.

CNN:

Слишком рано говорить о завершении войны. Ряд вопросов остается нерешенным, и дальнейшие переговоры могут выявить непреодолимые разногласия между двумя сторонами.

Однако после месяцев ложных надежд, застоя в прогрессе и укоренившихся позиций соглашение стало очевидной победой для президента, который в последние недели, казалось, был полон решимости воплотить свой план в жизнь. В среду, перед объявлением о заключении соглашения, он заявил, что планирует в ближайшее время посетить регион, чтобы проследить за реализацией сделки.

Axios:

Президент Трамп сообщил Axios, что он «в ближайшие дни может посетить Израиль», чтобы выступить перед парламентом страны, Кнессетом, в связи с мирной сделкой по Газе.

Associated Press:

Израиль и ХАМАС по отдельности подтвердили основные положения своего соглашения, которое вызвало ликование у семей заложников, собравшихся в Тель-Авиве, и осторожный оптимизм у некоторых жителей Газы. ХАМАС намерен освободить всех 20 живых заложников в течение нескольких дней, в то время как израильские военные начнут вывод войск с большей части территории Газы, сообщили источники Associated Press.

New York Post:

Вскоре после объявления о мирном соглашении Трамп позвонил членам семей заложников, которые были с министром торговли Говардом Латником, и сказал, что «все они вернутся в понедельник».

The Guardian:

Также говорят, что Трампом движет желание стать первым после Барака Обамы президентом США, получившим Нобелевскую премию мира. Эта награда будет вручена в пятницу, и желание обеспечить победу президенту США стало движущей силой политических соображений в Вашингтоне и на всем Ближнем Востоке.

The Times:

Что Трамп будет делать дальше, объявив о мирном соглашении по Газе? Нацелившись на Нобелевскую премию мира и стремясь улучшить свой рекорд по «прекращению войн», президент теперь должен поддержать жизнеспособность этого плана.