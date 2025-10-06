Военный политолог Андрей Кошкин предположил, что массированная атака украинских дронов на российские регионы в ночь на 6 октября может быть связана с предстоящим решением Нобелевского комитета о лауреате премии мира. В беседе с Life.ru эксперт отметил, что 251 беспилотник — необычайно высокий показатель, который, по его мнению, редко бывает случайным.

Обычно такие масштабные атаки, по словам Кошкина, приурочены к значимым международным событиям, в которых участвует президент Украины Владимир Зеленский, — будь то попытка привлечь внимание западных партнёров, запросить дополнительную военную или финансовую помощь или продемонстрировать, что Киев продолжает активно сопротивляться и заслуживает поддержки.

Альтернативный сценарий — срыв возможных мирных инициатив, которые могут не устраивать украинскую сторону, считает политолог.

Однако в данном случае Кошкин склоняется к версии о том, что налёт спланирован в преддверии заседания Нобелевского комитета, назначенного на 10 октября. По его словам, внимание мирового сообщества сейчас приковано к обсуждению кандидатуры бывшего президента США Дональда Трампа на премию мира, и Украина, вероятно, стремится усилить медиафон вокруг своей позиции, чтобы остаться в центре международной повестки.

Такая активизация, по мнению заведующего кафедрой РЭУ имени Плеханова, направлена на то, чтобы напомнить миру о продолжающемся конфликте и укрепить образ Украины как стороны, ведущей борьбу за «мир и демократию».

Напомним, в ночь на 6 октября российские средства ПВО перехватили 251 беспилотник, это была одна из самых масштабных атак украинских БПЛА с начала боевых действий. Больше всего дронов было уничтожено над акваторией Черного моря, над Крымом и Курской областью.