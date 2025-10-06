Российские силы ПВО за ночь сбили 251 украинский беспилотник. Об этом утром 6 октября сообщает Минобороны России. Больше всего БПЛА было уничтожено и подавлено над акваторией Черного моря, над Крымом и Курской областью.

Над акваторией Черного моря было сбито 62 дрона и пять над Азовским морем. На территории Крымского полуострова уничтожено 40 беспилотников, над Курской областью — 34, над Белгородской областью — 30. В небе над Нижегородской областью ПВО сбили 20 целей (при падении обломков был ранен один человек), над Воронежской — 17 (сбитый дрон повредил электроснабжение одного дома), над Краснодарским краем — 11, по восемь над Брянской и Тульской областями, над Рязанской областью — четыре.

Отдельные беспилотники сумели добраться до центральных регионов России — по два беспилотника сбили над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями, один уничтожен в столичном регионе.

В Белгороде по-прежнему наблюдаются проблемы с электроэнергией после взрывов накануне, есть перебои и с водоснабжением. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что около 6000 жителей города пока остаются без света, ночью их было 40 тысяч.

На прошлой неделе офицер ВСУ, командир взвода в роте ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Юрий Касьянов рассказал в соцсетях, что именно его формирование атаковало Кремль в 2023 году. Касьянов заявил, что подразделение перестало существовать из-за коррупции в верхушке украинской власти. Он назвал случившееся диверсией и государственной изменой.