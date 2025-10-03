Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), командир взвода в роте ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Юрий Касьянов сообщил о расформировании своего подразделения. В своем посте, опубликованном в социальной сети Facebook*, он возложил ответственность за это решение на главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Успешную военную команду, проделавшую фантастические боевые действия, пустили под нож топ-коррупции», — написал Касьянов.

Он охарактеризовал решение о ликвидации подразделения как «преступление, диверсию, государственную измену».

В числе операций, проведенных подразделением, украинский офицер упомянул попытку атаки беспилотников на Кремль в мае 2023 года. По официальным российским данным, тогда были перехвачены два дрона, при их падении никто не пострадал, а материальный ущерб отсутствовал.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали взрыв одного из беспилотников вблизи Сенатского дворца. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда уточнил, что Владимир Путин в момент инцидента не находился на территории Кремля.

В интервью «Украинской правде» Касьянов сообщил, что утром 3 октября военнослужащим зачитали приказ о расформировании его подразделения с формулировкой «в связи со служебной необходимостью». Однако офицер связывает это решение с собственной критикой в адрес украинского руководства.

Касьянов напомнил, что после заявления президента Украины Владимира Зеленского о создании «ракет-дронов» он, как специалист по ракетам и беспилотникам, публично пояснил, что «нет беспилотных ракет, а есть только крылатые ракеты, если у дрона есть реактивный двигатель». По его мнению, это высказывание было воспринято как разоблачение ложных утверждений президента.

«И то ли президент Зеленский, то ли Ермак — я знаю, что Ермак точно, — они обиделись, что я якобы разоблачил президента», — заявил офицер.

Он утверждает, что после этого инцидента подразделение начало сталкиваться с противодействием, а глава Пограничной службы Сергей Дейнеко открыто угрожал его ликвидацией.

Ранее Касьянов также выступал с критикой системы государственных закупок беспилотников. Накануне, 2 октября, он сообщил в Facebook*, что военнослужащих его подразделения ежедневно вызывают на допросы в Службу безопасности Украины (СБУ) с целью «найти любой компромат» на него самого.

«Копают в двух направлениях — получение неправомерной выгоды во время выполнения боевых задач и использование “рабского труда” военнослужащих на предприятии Касьянова», — пояснил офицер, подчеркнув, что обвинения безосновательны.

Он отметил, что лично участвует в боевых операциях, а его предприятие обеспечивает подразделение необходимым снаряжением.

Касьянов выдвинул ультимативное требование Андрею Ермаку, заявив, что в случае продолжения давления он направит в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявление о неком предприятии, производящем «совершенно неэффективные беспилотники».

Он также предупредил главу офиса президента: «Вам, Андрей Борисович, очень рекомендую сушить сухари».

Вместе с тем, офицер подверг сомнению легитимность положения Ермака, указав, что тот «не был избран народным голосованием», и прямо назвал его «самозванцем».

* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России