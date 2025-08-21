Стремление президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира может быть использовано европейскими странами в качестве инструмента влияния на его позицию по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет журнал The Economist.

Издание поясняет, что хотя прямое воздействие на норвежский Нобелевский комитет, состоящий из пяти маловлиятельных чиновников, практически невозможно, сама процедура выдвижения кандидатуры Трампа может стать дипломатическим жестом, способным улучшить отношения с американским президентом.

Хотя американский лидер публично не выражал прямого желания получить награду, он и его команда систематически акцентируют внимание на его достижениях в области международного миротворчества.

Трамп заявлял о своем участии в урегулировании шести международных конфликтов, включая противостояния между Демократической Республикой Конго и Руандой, Индией и Пакистаном, Азербайджаном и Арменией, Таиландом и Камбоджей, Ираном и Израилем, а также Египтом и Эфиопией, где, по уточнению The New York Times, открытых военных действий не велось. Отдельно он выражал надежду на то, что разрешение российско-украинского конфликта позволит ему «попасть в рай».

Инициативу по выдвижению Трампа на Нобелевскую премию мира публично поддержало несколько мировых лидеров. Согласно данным Белого дома, в их число вошли:

президент Азербайджана Ильхам Алиев;

премьер-министр Армении Никол Пашинян;

премьер-министр Камбоджи Хун Сен;

президент Габона Брайс Олиги Нгема;

премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху;

правительство Пакистана;

министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе.

Специальный представитель президента России по международному инвестиционному сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя в соцсети Х инициативу номинирования Трампа на Нобелевскую премию мира, подчеркнул важность корректировки последствий решений, принятых при предыдущем президенте США Джо Байдене.

Нобелевскую премию мира среди американских президентов получали четверо: Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Джимми Картер (уже после президентства) и Барак Обама.

Переговоры по Украине

15 августа в Анкоридже (Аляска) состоялась встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, посвященная урегулированию украинского конфликта. Это были первые за четыре года прямые переговоры президентов России и США.

18 августа Трамп провел серию встреч с главой Украины Владимиром Зеленским, а также с ключевыми европейскими партнерами, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Обе серии переговоров были охарактеризованы как конструктивные. Впоследствии стало известно, что администрация Трампа инициировала подготовку к прямому диалогу между Путиным и Зеленским. Спецпосланник США Стив Уиткофф сообщил о готовности России предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 устава НАТО о коллективной обороне. При этом в Вашингтоне четко обозначили, что перспектива вступления Украины в Североатлантический альянс исключена.