Поздравлять родных и близких с Новым годом стоит 30 декабря, а не в канун праздника из-за возможных нагрузок на сеть. Об этом Life.ru рассказал эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Илья Гогуа.

«С учетом того, в какое время мы живем, вероятность отключения Интернета и перегруза связи в новогоднюю ночь имеет место быть. Поэтому расстраиваться из-за этого не стоит», — сообщил он.

Эксперт отметил, что у правительства скорее всего есть определенный протокол действий на случай отключения связи. Вместе с этим он напомнил, что до массового появления устройств связи Новый год встречали в кругу семьи. Тогда, по его словам, даже при наличии первых моделей телефонов дозвониться друг до друга в праздники было проблемой, поскольку сотовые ячейки были переполнены и не могли обеспечивать большой поток абонентов одновременно.

Тем, кто отмечает Новый год в гостях, Гогуа посоветовал заранее обсудить все планы — кто, когда и к кому едет, чтобы быть уверенным в реализации своих планов. Если же члены семьи встречают праздник в разных городах, то созвониться можно 30 декабря или ранее.

Любителям отправлять поздравления в 00:00 1 января эксперт посоветовал воспользоваться функцией отложенных сообщений. В таком случае сообщение можно написать заранее, и получатель получит его в новогоднюю ночь, если на его стороне не будет проблем со связью.

Ранее жители Петербурга на протяжении двух дней жаловались на отсутствие мобильного интернета. В период с 11 по 12 декабря Downdetector зафиксировал свыше 14 тыс. жалоб в городе, еще около 1,7 тыс. обращений поступило в Ленобласти.

Несколько операторов подтвердили перебои в работе интернета, однако отметили, что проблемы происходят «по независящим от них причинам». Комитет по информации и связи города в свою очередь предупреждал об ограничениях связи из-за угрозы атаки БПЛА.

В декабре группа «Деловые решения и технологии» (ДРТ) провела исследование, которое показало, что траты россиян на подготовку к Новому году составят около 37,3 тыс. рублей. Это на 13% больше, чем в 2024 году.

Основная часть затрат придется на продукты для продукты для праздничного стола (44%), чуть менее потратят на подарки (40%), а оставшаяся часть (16%) уйдет на развлечения.

При этом больше всего денег на праздники планируют потратить миллениалы (1981—1996 г.р.) — около 42 тыс. рублей. На втором месте оказались представители поколения Z (после 1997 г.р.) — они отводят на подготовку к новому году около 39,7 тыс. рублей.