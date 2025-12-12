В Санкт-Петербурге второй день поступают жалобы на работу мобильного интернета у всех операторов связи. Как следует из данных мониторингового сервиса Downdetector, за последние сутки в городе было зафиксировано свыше 14 тыс. жалоб, в Ленинградской области — около 1,7 тыс.

Сразу в нескольких комментариях от пользователей на сайте Downdetector написано, что мобильный интернет в городе перестал работать около 03:00 11 декабря. Сообщают об ограничениях в работе мессенджеров, банковских сервисов, а также основных операторов связи — МТС (больше всего жалоб), Т2 и Билайн. Уточняют, что у операторов Yota, МТС и Т-Мобайл работают только сервисы из так называемых «белых списков», но «не все».

Пик жалоб на работу интернета пришелся на 15:45 11 декабря — тогда Downdetector зафиксировал 292 обращения. 12 декабря больше всего жаловались в 08:30 — 231 жалоба.

«ВымпелКом» («Билайн») подтвердил РБК, что в Петербурге и Ленобласти интернет может работать нестабильно по независящим от оператора причинам. То же самое заявили и в «Мегафоне», отметив, что ограничений с их стороны нет.

Комитет по информации и связи Санкт-Петербурга в ответ на жалобы пользователей в комментариях в «Вконтакте» написал, что ограничения приняты для обеспечения безопасности, добавив, что за обеспечение качества телефонной и интернет-связи «отвечают операторы», деятельность которых находится контролируется Минцифры.

В ночь на 11 декабря губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в телеграм-канале, что в регионе объявлена опасность БПЛА. Она была снята в 06:45, Дрозденко написал, что цели уничтожены. 8 декабря Комитет по информации и связи города предупреждал о возможных ограничениях связи на фоне угрозы атаки беспилотников, уточнив, что перебои в работе интернета могут сохраняться еще некоторое время.

В конце ноября МТС и Т2 разослали абонентам предупреждения о том, что работа мобильного интернета может временно ограничиваться по соображениям безопасности. В уведомлении МТС было указано, что звонки, СМС-сообщения, такси, маркетплейсы, а также сервисы из «белого списка» продолжат работать как обычно. Т2 написал, что «востребованные онлайн-сервисы» останутся доступными.

В мае-июне 2025 года сразу в нескольких регионах вводили ограничения в работе мобильного интернета на фоне атак БПЛА. Такие меры принимали в Липецкой, Владимирской, Тульской, Воронежской, Орловской, Ивановской, Саратовской и Ярославской областях. Местные власти тогда рекомендовали жителям пользоваться стационарным интернетом и точками WI-Fi.