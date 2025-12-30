Член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев в беседе с RTVI высказался за здоровый и семейный формат празднования Нового года. Он призвал граждан беречь себя, отметив, что по статистике новогодние праздники являются самыми смертоносными.

Ссылаясь на многолетнюю динамику статистики, Хамзаев рассказала, что в январские выходные всегда наблюдается резкий рост смертности, а происходит это из-за затяжного и часто алкогольного характера праздников.

«Я за здоровый, разумный и семейный Новый год. Надо беречь собственное здоровье. Новогодние праздники, к сожалению, у нас, по статистике, самые смертельные в году — это факт. <…>Это очень тревожная ситуация, потому что новогодние праздники затяжные и местами «пьяные», поэтому надо постараться организовать досуг в рамках возможностей и со стороны государства, и со стороны гражданина», — сказал депутат.

Хамзаев призвал делать акцент не на салаты и алкоголь.

«Каждый год мы проводим 1 января в 10 утра мероприятие, называется «Трезвый новый год» — начни утро с зарядки. Множество людей по всем регионам, семьями с детьми выходят на зарядку и на пробежку утреннюю. Я считаю, что хорошее начало Нового года. Мы конкурс 25—26 декабря объявим, кто все задания выполнит, получит очень даже интересные призы», — сообщил он.

Отдельно Хамзаев подчеркнул угрозу отравиться контрафактным алкоголем — по его словам, в преддверии новогодних праздников в четыре-шесть раз взлетает доля контрафакта. Он заявил, что в этот период правоохранительные органы должны усиливать работу по выявлению каналов поставки контрафактной алкогольной продукции.

«Что касается шампанского… Есть такое понятие, как алкоголизм. Алкоголизм как болезнь классифицируется при условии систематического употребления алкоголя. То есть если вы в неделю один раз пьете бокал шампанского или «Просекко», это тоже форма зависимости, это надо понимать. Поэтому я призываю всех, значит, жить свободно от алкоголя и табака», — сказал депутат.

Хамзаев также отдельно обратил внимание на увеличение количества пожаров в многоквартирных домах во время праздников. Возгорания в жилом фонде часто напрямую связаны со злоупотреблением спиртным.

Также парламентарий прокомментировал дискуссии между сторонниками и противниками украшений елки в местах общего пользования.

«Есть такая красивая и правильная книга «Горе от ума», там все четко написано: когда у людей переизбыток информации, они не могут это правильно фильтровать. У нас сегодня много любителей поразмышлять на тему «елка — не елка». Я знаю этот дискурс, он не новый, ему более 10—15 лет в публичном обсуждении. Елка в нашей советской, а потом уже российской культуре — это праздник больше перезагрузки, и в этой части надо понимать, что помимо всего этого, елка — это еще наши традиции , когда семья собирается вместе, когда есть возможность в рутине уделить внимание детишкам, семье, супругу. Елка в Новый год — это наша традиция такая же, как и 8 марта, такая же традиция, как и 23 февраля и такая же традиция, как и многие другие такие в течение года. Понятно, что праздников немало, но есть такие смысловые, реперные точки, которые нас как общество отличают от других социумов в других государствах. Это наш такой всеми любимый праздник. А кому он не нравится или кто, например, считает, что он должен проходить по-другому — у нас открытая демократическая страна, они могут делать так, как хотят в пределах административного и уголовного кодекса».