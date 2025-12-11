Жители многоквартирных домов должны получить право устанавливать в подъездах новогодние елки и гирлянды без риска получить штраф за самоуправство. Такое предложение выдвинул заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин в письме к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. Документ есть в распоряжении RTVI.

Депутат обратил внимание, что сейчас для украшения подъезда елкой и другими праздничными атрибутами необходимо получить согласование всех жильцов многоквартирного дома. Согласно статье 7.21 КоАП, за за самовольное занятие или использование общего имущества в многоквартирном доме без такого согласия гражданам грозит штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

«Данная мера представляется явно избыточной. Более того: как уже показывает практика, она может стать почвой для бытовых и религиозных конфликтов и серьезно портит гражданам России новогоднее настроение», — отметил Делягин.

В связи с этим парламентарий просит упростить действующий порядок установки новогодних елок и других праздничных украшений в подъездах многоквартирных домов в предпраздничные и праздничные дни (в случае Нового года — с декабря по январь). Для этого нужно исключить из него требование о согласовании на установку украшений со всеми жильцами дома.

В конце ноября житель ЖК «Середневский лес в Подмосковье »попросил соседей убрать из подъезда новогоднюю елку, потому что она оскорбляет его религиозные чувства.

«Для многих семей в нашем подъезде, включая мою, исходя из наших глубоких религиозных убеждений (ислам), наличие такого символа в общем пространстве является неприемлемым», — написал он в домовом чате.

Другие жильцы не поддержали его просьбу, уточнив, что весь процесс согласования по поводу украшения общего пространства уже завершился, а никаких возражений по этому поводу не поступало. В ответном сообщении было указано, что «русский дух новогоднего праздника» включает в себя разные традиции, которые связаны с историей и культурой страны.

Кроме того, за неправильную установку новогодних украшений в подъезде можно получить штраф. Юрист Илья Русяев пояснил, что управляющая компания может попросить убрать гирлянду, если проводка проходит по стене и не «выглядит безопасно». Если же нарушения выявит пожарная служба, жильцам грозит штраф.