Если новогодний декор в подъезде установлен с нарушениями, то жильцам может грозить штраф за несоблюдение пожарных требований. Об этом «Ленте.ру» рассказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Управляющие компании могут попросить снять украшения, если «проводка проходит по стене или подключение выглядит небезопасным», предупредил Русяев. Если же нарушения обнаружат пожарные службы, то жильцам может грозить штраф, добавил эксперт.

Спорными украшениями Русяев назвал, в частности, габаритные композиции, свисающие ленты и материалы, которые легко поддаются возгоранию. Он отметил, что небольшие декоративные элементы на входных дверях к этому зачастую не относятся.

Лестничные клетки, коридоры и площадки — это пути эвакуации, которые должны оставаться свободными на случай, если произойдет возгорание, подчеркнул юрист.

Кроме всего прочего, фасад и оконные рамы дома недопустимо без согласования соседей, добавил эксперт. Внешняя поверхность здания относится к общему имуществу, подчеркнул он.

