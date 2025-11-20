Каждый третий житель России готов взять деньги взаймы у банков, чтобы масштабно отметить важные праздники. Такие данные представлены в исследовании онлайн-сервиса психологической помощи «Ясно» и финансового маркетплейса «Сравни.ру», с которым ознакомилась «Лента.ру».

Большинство участников опроса (39%) сообщили, что готовы взять кредит на проведение торжества лишь в крайнем случае. Однако еще 32% респондентов рассказали, что могут оформить кредит в зависимости от праздника — если они посчитают его масштабным и ценным, то готовы рассмотреть такое финансовое решение.

По данным исследователей, чуть меньше половины опрошенных (49%) заранее думают о возможных последствиях кредитных обязательств. Для 51% респондентов долги воспринимаются чем-то отдаленным и относящимся к будущему.

Участники опроса, готовые занять деньги, рассказали, что при оформлении кредита испытывают лишь положительные эмоции и облегчение. При этом более 40% из них вскоре начинают переживать из-за предстоящего возвращения долгов, еще 17% уточнили, что тревога зачастую перекрывает позитивные эмоции от праздника.

Ранее зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин заявлял, что россияне берут микрозаймы для погашения уже взятых кредитов, не осознавая свою неспособность по ним расплачиваться и рассчитывая на улучшение ситуации в стране.

В декабре 2024 года 11% опрошенных аналитиками «Сравни.ру» россиян рассказали, что готовы праздновать Новый год в кредит. Из них 8% закрывают расходы с помощью кредитных карт, 2% берут займы, еще 1% — оформляют кредит.