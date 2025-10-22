Граждане России зачастую оформляют кредиты в надежде на стабилизацию финансового положения в стране, а затем понимают, что не могут погасить задолженность из-за высоких процентов. Такое мнение высказал в разговоре с Life.ru зампред думского комитета по экономической политике, депутат Госдумы от СРЗП Михаил Делягин.

По его словам, одна из причин, по которым в России увеличивается число задолженностей по микрокредитам — вера населения в то, что экономическая ситуация улучшится.

«Когда у людей заканчиваются деньги, они не понимают, что это если не навсегда, то надолго. Они верят, что ситуация улучшится, и берут кредит, чтобы дожить», — приводит издание слова Делягина.

Парламентарий утверждает, что банки, отказывая заемщику в выдаче кредита, зачастую перенаправляют его в аффилированные с ними микрофинансовые организации (МФО), которые в большинстве случаев предоставляют займы под слишком высокие проценты — часто они могут в несколько раз превышать кредитную ставку от банка.

Делягин подчеркнул, что рост долговой нагрузки на россиян связан с ухудшением уровня жизни и банками, которые злоупотребляют своим положением.

7 октября 2025 года в Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который будет поэтапно ограничивать выдачу «дорогих» микрозаймов. С 1 июля 2026 года по 1 января 2027 года россияне смогут взять не более двух кредитов с полной стоимостью выше 200% годовых, а потом — не более одного займа дороже 100% годовых.

В июле стало известно, что объем просрочек россиян по кредитам вырос до 1,5 трлн рублей, обновив исторический максимум впервые за шесть лет. По данным Центробанка, за первые шесть месяцев текущего года сумма непогашенных кредитов поднялась на 400 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Газета «Известия» подчеркнула, что проблемные ссуды на 90% покрыты резервами — это значит, что банки заранее отложили деньги на случай их невозврата. В разговоре с изданием гендиректор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин спрогнозировал, что число просрочек по кредитным картам вырастет на 1,5-1,8 млн.

В августе газета также писала, что в 2025 году банки стали чаще отказывать в смягчении условий по кредитам. В период с апреля по июнь финансовые организации удовлетворили всего 20% заявок на реструктуризацию и кредитные каникулы. За аналогичный период 2024 года банки одобрили 31% таких обращений.

Параллельно выросло и количество просьб о смягчении условий кредита. Во втором квартале 2025 года россияне подавали такие заявления 233,8 тыс. раз — в 2,2 раза чаще, чем в прошлом году.

Собеседники «Известий» в ЦБ рассказали, что причина массовых отказов банков заемщикам — это отсутствие закрепленных законом документов, которые бы подтверждали ухудшение жизненной ситуации. Заявки также часто отклоняли из-за превышения установленного максимального размера займа.