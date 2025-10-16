Микрофинансовые организации загоняют россиян в долговую яму под сотни процентов годовых, а правительственный законопроект лишь имитирует борьбу с этой проблемой. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов рассказывает RTVI о том, почему необходимо полностью запретить МФО и заменить их государственной системой микрокредитования под 2-3%.

На днях в Госдуме рассматривался законопроект, который ужесточает условия предоставления потребительских займов микрофинансовыми организациями (МФО). Наша фракция его не поддержала. Могут спросить: как же так, вы ведь против МФО, почему тогда не голосовали за ограничение их деятельности?

Да потому что грабеж, который пытаются ввести в некие рамки приличия, остается грабежом. Принципиально ничего не изменится, если с июля будущего года гражданам разрешат иметь одновременно не более двух займов со ставкой 200%. Это скорее в интересах самих ростовщиков, которые рискуют потерять клиентуру, если та вконец разорится.

Логика ростовщиков

По последним данным Центробанка почти каждый второй заемщик после погашения микрозайма тут же снова берет деньги в МФО. Люди таким образом пытаются погасить долги, но тщетно. Более того, в 20% случаев сумма долга только увеличивается. В результате задолженность нарастает как снежный ком.

Вот еще несколько свежих показателей тревожной ситуации на рынке микрозаймов. В III квартале 2025 года совокупный объем выданных в России микрозаймов увеличился в четыре раза в сравнении с показателями июля — сентября предыдущего года. Параллельно увеличивается и уровень просрочки свыше 90 дней, достигший 28%. Среди займов с просрочкой в каждом четвертом случае заемщики не справились с долговой нагрузкой при первом же платеже.

В результате все большее число клиентов МФО попадает в лапы профессиональных вышибал

За первые девять месяцев 2025 года коллекторские агентства приобрели у МФО просроченные задолженности на сумму 82,7 млрд рублей — максимальный показатель за три года. Тревожной тенденцией является и то, что традиционно большое число заёмщиков обращаются в микрофинансовые организации ввиду низкого дохода или отсутствия постоянного места работы.

Мы неоднократно поднимали вопрос о полной ликвидации МФО, однако попытки добиться запрета микрофинансовых организаций законодательным путем наталкиваются на противодействие думского большинства, Центробанка и правительства. Аргументы? Сторонники МФО указывают, что подобные организации существуют во многих странах мира, и что в России они выполняют важную социальную функцию. Мол, около 40% клиентов ростовщиков имеют так называемую испорченную кредитную историю, они не могут получить банковские кредиты, а МФО решают эту проблему и помогают в сложной ситуации.

Узаконенный грабеж населения

Лично я считаю, что это полный блеф. Убеждён, что деятельность микрофинансистов приводит к катастрофически быстрому росту долгов населения, а главное — к снижению уровня жизни граждан в масштабах всей страны. Вот в ЦБ рапортуют, что доля заемщиков МФО, которые тратят 80% дохода на выплату долгов, сокращается. Достижение, ничего не скажешь! На самом деле люди, которых выпотрошили до нитки, просто перестают быть интересны ростовщикам.

Нам предлагают считать достоинством МФО невозможность выдавать кредиты выше определенного уровня. Вы это серьезно?! Если 292% годовых — это ограничение, то что же такое грабеж? Еще курьезнее звучит тезис о том, что запрет МФО вынудит их уйти в тень. «Железная» логика — такая же, как у сторонников легализации наркоторговли и проституции: раз есть спрос, пусть будет и предложение.

Именно легальный статус таких контор создаёт у населения иллюзию, что есть какой-то госконтроль и гарантии, что само обращение за подобной услугой угрозы не несет. А когда человеку за минуту оформляют заем, и он толком не успевает разобраться что к чему, уже поздно: он в ловушке.

Согласно недавним данным, ВЦИОМ, до 15% россиян, большинство из которых — клиенты МФО, готовы обратиться к «черным кредиторам», если те предложат ставку на семь процентных пунктов ниже, чем у легальной кредитной организации. Около 6% россиян согласны это сделать, если ставка по кредиту будет ниже всего на один п. п. В этот тупик нас завел Центробанк. Создав рынок микрофинансовых организаций, где получить заем гораздо проще, чем в банке, ЦБ попал под прессинг банкиров, от которых клиенты стали уходить к ростовщикам.

Регулятору тогда пришлось ужесточать требования к МФО, в результате чего появилась и стала расти категория клиентов, которым уже не светит ни банковский кредит, ни микрозайм. А сверхвысокая ключевая ставка лишь подстегнула этот процесс.

Сначала миллионы людей посадили на кредитную иглу, теперь их лишили возможности получить новую «дозу», и те готовы идти куда угодно, лишь бы там не задавали лишних вопросов и ставка была пониже.

Госпожа Набиуллина, которая, оправдывая микрофинансовый грабеж, пугала «черными кредиторами», теперь сама же к ним толкает нуждающихся.

Что же касается, так называемого ужесточения нормативов для микрозаймов со стороны Центробанка, оно даже выгодно крупным МФО, так как помогает им наращивать свою долю рынка за счет мелкоты. Столь же циничной выглядит трогательная забота ЦБ о клиентах ростовщиков с показателем долговой нагрузки выше 80%: теперь доля микрозаймов для них снижена аж до 15% от общего объема выдач МФО. Человек уже четыре пятых дохода отдает ростовщикам, а ему разрешают еще глубже залезть в долги! Это имитация бурной деятельности, прикрывающая согласованные действия по высасыванию денег из населения, за которым не успевает рост зарплат и социальной поддержки.

Выход есть

Но что в таком случае делать многим гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию? Убеждён, что в случае ликвидации МФО их нишу могут и должны занять банковские структуры. Сегодня они имеют колоссальный объем свободных денег и могли бы выдавать гражданам кредиты под более низкий процент, чем микрофинансовые организации. Из-за высоких финансовых требований со стороны ЦБ РФ они не могут этого делать, но если Центробанк снизит требования к банкам, то они смогут решить проблему по предоставлению более дешёвых кредитов населению, чем микрофинансовые организации.

Наиболее перспективной альтернативой решения проблемы нехватки средств до зарплаты могло бы стать создание системы государственного микрокредитования под 2-3%. Займы до зарплаты при этом должны стать государственной социальной услугой. Как говорится, почувствуйте разницу — сотни процентов годовых по займам в микрофинансовых организациях и несколько процентов в рамках государственной системы кредитования.

Такая мера станет не только механизмом социальной поддержки, но и сможет стимулировать потребительский спрос, а значит, поддержит экономику страны напрямую — через потребителя, минуя финансовых спекулянтов и посредников.

Как я уже отмечал, мы неоднократно вносили поправки в законодательство, чтобы прикрыть полукриминальные конторы, которые превращают нуждающихся в нищих. Вместо того чтобы отреагировать повышением зарплат и социальных пособий, сдерживанием инфляции, государство подтолкнуло граждан идти в МФО, чтобы сохранить привычный уровень жизни или просто протянуть до получки. Но микрозайм — это финансовый наркотик, а его легализация — по сути, уголовное преступление — склонение к потреблению наркотических средств.

Пока мы не поставим МФО вне закона, массовые грабежи продолжатся, и ростовщики будут находить всё новых жертв.

До сих пор инициативы СРЗП отвергались, но жизнь показывает, что наши программные требования, несмотря на сопротивление, обязательно пробьют себе дорогу. Так будет и с МФО. В цивилизованной стране выдачи кредитов под сотни процентов годовых быть не может — это нонсенс! Пора наконец прикрыть все ростовщические лавочки, которые пользуются безвыходным положением граждан и сколачивают на людской беде огромные капиталы.

