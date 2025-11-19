В преддверии Нового года цены на куриное мясо в России могут вырасти на 50%. Таким прогнозом в беседе с Life.ru поделился управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко.

«Прогноз на конец года и, наверное, начало 26-го года, что мясо курицы подорожает порядка 50%. Причина банальна — это удорожание кормов и финансовая нагрузка на птицеводческие хозяйства», — сказал эксперт.

Говоря о факторах, которые приведут к подорожанию продукта, Панченко объяснил, что в первую очередь речь идет об изменении налоговой политики, а также ценах на электроэнергию и логистику.

В сентябре цена на курицу достигла 190 рублей за 1 кг, что на 30% выше, чем год назад, рассказал эксперт. Это, по его мнению, обусловлено компенсацией издержек на птицеводах и переработчиках.

«Производители лишь отыгрывают провал 1,5 лет, когда продажи были не очень хорошие», — отметил он.

Однако «значительный рост» цен на курицу Панченко исключил, а также отметил, что мясо птицы по-прежнему остается альтернативой свинине и говядине.

Кроме всего прочего, эксперт предупредил, что к Новому году цены могут вырасти и на другие продукты. По его словам, после праздников ситуация должна стабилизироваться.

В октябре доцент Финансового университета Петр Щербаченко заявил, что приготовление салата на четверых человек в 2025 году обойдется россиянам в 701 рубль. По его оценке, в среднем это выходит на 100 рублей дороже, чем в 2024-м.

Эксперт подчеркнул, что существенно подорожали колбаса (+5,74%) и майонез (+7%). А вот снижение цен заметно на морковь (-4%), яйца (-14,35%) и картофель (-9%).

Щербаченко добавил, что салат все равно остается относительно более доступным для новогодних праздников. Он объяснял это тем, что рост стоимости ингредиентов для оливье значительно отстает от общего роста потребительских цен.

Состав и стоимость рецепта оливье:

колбаса вареная (400 г) — 244 руб.;

огурцы маринованные (400 г) — 155 руб.;

горошек консервированный (380 г) — 100 руб.;

яйца (4 шт.) — 64 руб.;

майонез (200 г) — 85 руб.;

картофель (400 г) — 27 руб.;

морковь (200 г) — 25 руб.;

лук репчатый (100 г) — 5 руб.

В сентябре экономисты предупредили о подорожании рыбы и икры к новогодним праздникам. По словам доцента Финансового университета Светланы Сазановой, ситуацию усугубляют неблагоприятные условия в рыбном промысле, которые уже привели к удорожанию этой продукции в текущем году.