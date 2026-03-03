Представители Ирана во время переговоров о ядерной сделке хвастались, что у них хватает урана для «создания 11 ядерных бомб» и уже на второй встрече американская делегация потеряла надежду договориться. Об этом рассказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Переговоры с Тегераном по ядерной сделке официально прекратились 28 февраля 2026 года — в день начала американо-израильской операции против Ирана.

«На первой встрече иранские переговорщики без стеснения заявили нам, что контролируют 460 килограммов урана с обогащением до 60% и что, по их сведениям, из него можно сделать 11 ядерных бомб. Джаред [Кушнер, зять Дональда Трампа] и я просто переглянулись в растерянности и сказали: “Ну и влипли мы”», — заявил Уиткофф.

Иранская сторона при этом, по его словам, «гордилась тем, что обошла все протоколы надзора», и настаивала на «неотъемлемом праве» обогащать уран.

«Мы ответили, что президент считает: у нас есть неотъемлемое право остановить вас на месте», — рассказал посланник.

Уиткофф также утверждал, что накопленный Ираном высокообогащенный уран можно было довести до оружейного качества за неделю-полторы, при этом уточнив, что для этого потребовались бы ядерные мощности, которые США, по их заявлению, уничтожили ударами еще в 2025 году.

Вашингтон, по словам спецпосланника Трампа, предлагал Тегерану сделку: отказ от ракетной программы, прекращение поддержки прокси, роспуск флота «ради свободы судоходства» и полная остановка ядерного обогащения.

«Мы пошли туда, чтобы заключить честную сделку. Уже к концу второй встречи было ясно, что это невозможно, но мы вернулись на третью — просто чтобы использовать последний шанс. Они хотели, чтобы мы сообщили о положительных результатах. Но на той встрече все было совсем не так», — заявил Уиткофф.

При этом ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что переговоры с Ираном провалились, поскольку объяснения Тегерана «не выдержали проверки на правдоподобие»: «Зачем строить объекты по обогащению на глубине 70 футов под землей и обогащать уран до уровня, который годен исключительно для ядерной бомбы?».

Вэнс добавил, что единственная цель американских властей — это добиться того, чтобы Иран «никогда не смог обладать ядерным оружием».

Что касается Трампа, то он незадолго до начала операции на Ближнем Востоке заявлял: «Они [власти Ирана] должны заключить сделку, но при этом не хотят сделать главного — сказать: “Мы не будем создавать ядерное оружие”».

Госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что самые тяжелые удары по Ирану еще впереди: «Следующая фаза будет еще более жесткой». Главными целями операции он назвал уничтожение иранского потенциала в области баллистических ракет и военно-морских сил.

Возможность проведения наземной операции Рубио не исключил, хотя допустил, что цели могут быть достигнуты и без нее. Начало ударов он объяснил логикой превентивной самообороны: «Если бы мы стояли и ждали, пока они ударят первыми, мы понесли бы гораздо большие потери».

Глава Госдепа США добавил, что, несмотря на личное желание Вашингтона видеть Тегеран без «радикальных шиитских священнослужителей», смена режима официальной целью операции не является. «Независимо от того, кто будет править этой страной через год, у них не будет баллистических ракет и беспилотников, чтобы угрожать нам», — заключил он.

Трамп, в свою очередь, заявил телеканалу NewsNation, что операция идет «с опережением графика», и выразил уверенность, что сам поймет, когда цели будут достигнуты: «Это уже очень близко. Мы наносим им большой урон».

По его словам, иранские ракеты уже могли поражать цели в Европе и на американских базах за рубежом, а в обозримом будущем могли достичь и территории самих США — что и стало одним из ключевых обоснований удара. Изначально операция планировалась примерно на месяц, однако Трамп не исключил, что она может затянуться.

Вместе с тем республиканец заявил, что США могут «вечно» вести военные действия, так как обладают практически безграничными запасами оружия.

С начала февраля 2026 года до начала совместной операции США и Израиля против Ирана прошли три раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Первая встреча состоялась 6 февраля в Маскате, столице Омана. Вторая и третья прошли в Женеве — 17 и 26 февраля. Операция США и Израиля в Иране началась утром 28 февраля.

По официальным данным, за время конфликта погибли шесть американских военнослужащих. Также подтверждена гибель ключевых фигур иранского руководства, включая верховного лидера Али Хаменеи, его супруги, главнокомандующего КСИР Мохаммада Пакпура, советника Хаменеи Али Шамхани, начальника генштаба Абдулрахима Мусави и министра обороны Азиза Насирзаде.

Ранее Госдеп призвал американцев срочно покинуть Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, Сирию, ОАЭ и Йемен.

Минобороны Саудовской Аравии сообщило, что посольство США в Эр-Рияде атаковали два БПЛА. В здании возник пожар, обошлось без пострадавших.

Американские военные уничтожили командные пункты КСИР, средства ПВО, пусковые площадки, а также военные аэродромы, сообщило Центральное командование ВС США. Также Вашингтон заявил, что Ормузский пролив, вопреки прежним сообщениям, остается открытым — Иран его не патрулирует и не устанавливает там мины.

Несколько зданий на ядерном объекте в иранском городе Натанз получили повреждения после американо-израильских атак, передает телеканал CNN.

В Москву тем временем прибыл первый за несколько дней самолет из Абу-Даби, он доставил домой первую партию россиян. Кроме того, российские авиакомпании увеличат число эвакуационных рейсов из ОАЭ.