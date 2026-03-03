Вашингтон не собирается втягиваться в новый многолетний конфликт «без видимого конца и четкой цели», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, единственная цель президента США Дональда Трампа — добиться того, чтобы Иран «никогда не смог обладать ядерным оружием».

Вэнс подчеркнул, что американский лидер хочет не просто защитить страну от иранского ядерного оружия в течение первых трех-четырех лет своего второго срока, но он хочет убедиться, что Тегеран никогда не сможет обладать ядерным оружием.

«А это требует коренного изменения мышления иранского режима», — подчеркнул вице-президент (цитата по CNN).

Он также добавил, что Соединенные Штаты не намерены ввязываться в проблемы, которые у них были с Ираком и Афганистаном.

Накануне Трамп пояснил, что первоначальные планы предполагали завершение активной фазы военной кампании против Ирана в течение четырех-пяти недель, однако Вашингтон готов к более продолжительному противостоянию.

Президент США также отметил, что, хотя на ликвидацию военного руководства Ирана отводился месяц, эта задача была решена «примерно за час». «Мы опережаем график», — отметил Трамп, назвав начатую операцию «последним и лучшим шансом» нейтрализовать угрозы со стороны Тегерана.

В ходе кампании, как пояснил Трамп, уже уничтожено десять иранских кораблей. Также подтверждена гибель ключевых фигур иранского руководства, включая верховного лидера Али Хаменеи, его супруги, главнокомандующего КСИР Мохаммада Пакпура, советника Хаменеи Али Шамхани, начальника генштаба Абдулрахима Мусави и министра обороны Азиза Насирзаде.