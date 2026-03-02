Третья мировая война может начаться в любое время, если президент США Дональд Трамп продолжит свой «безумный курс». Таким мнением в разговоре с ТАСС поделился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он считает, что триггером для начала третьей мировой может стать «любое событие». Примеров политик не привел. Ранее Медведев утверждал, что конфликт такого масштаба может превратить «все в труху», поскольку его якобы будут вести «не на танках и даже не на истребителях».

Медведев, говоря об эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сравнил США и их союзников со «свиньями», которые «не хотят расставаться с корытом». По его словам, этим продиктованы нынешние действия Вашингтона в регионе.

«Это война США и их союзников за сохранение глобального доминирования», — убежден Медведев.

Политик считает, что Трамп совершил «грубейшую ошибку» и поставил всех американцев «под потенциальный удар, даже несмотря на то, что иранский режим не любят в соседних арабских странах».

«Главное другое — покойный аятолла был духовным отцом почти для 300 млн шиитов. А теперь он еще и мученик. Дальше домыслите сами. И теперь нет сомнений, что Иран с утроенной энергией будет добиваться создания ядерного оружия», — пояснил Медведев.

По его словам, теперь уязвимость США и Израиля значительно выросла. «То, что иранцы не ответили пока слишком серьезно, значит, что у них не так много возможностей. Но они умеют ждать, это древняя цивилизация», — подчеркнул Медведев. Он добавил, что в случае реального ядерного конфликта судьба Хиросимы и Нагасаки покажется «детской игрой в песочнице».

По мнению Медведева, эскалация на Ближнем Востоке также способствовала высокой консолидации общества в Иране, которая необходима для «возрождения». Политик убежден, что исламская республика справится с этим конфликтом, хоть и цена «будет высокой».

Реакцию стран ЕС на удары США и Израиля по Ирану зампред Совбеза счел «лизоблюдством и мерзостью».

«Европейские вассалы с вожделением и восторгом вытирают лица после получения порции американо-израильской „желтой росы“ прямо в глаза», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, какова вероятность того, что западные страны не начнут аналогичную операцию по отношению к Москве, Медведев заявил: «Гарантия одна: США боятся Россию и знают цену ядерному конфликту».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В Вашингтоне объяснили ее проведение ракетной и ядерной угрозами, которые исходят от Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В результате атаки на резиденцию погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, также стало известно о смерти его супруги Мансуры Ходжасты.

В ответ на это Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля, были атакованы военные и гражданские объекты в Израиле, а также американские базы в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ. Страны региона закрыли свое воздушное пространство.

Президент России Владимир Путин назвал гибель верховного лидера Ирана и его жены «циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права».

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжает высоко ценить посреднические усилия Вашингтона в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликту.