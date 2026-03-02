Вызванный конфликтом на Ближнем Востоке нефтяной кризис может стать хорошей новостью для президента России Владимира Путина и экономики страны, пишет Politico. Издание называет два позитивных для Москвы фактора — потенциальный резкий рост мировых цен на нефть и дополнительный спрос на российское сырье со стороны Китая и Индии.

«После смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи президент России Владимир Путин, возможно, потерял еще одного близкого союзника, но нефтяной кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, может стать хорошей новостью для его военного бюджета», — говорится в статье.

Как отмечает Politico, что операция США и Израиля против Ирана привела к прекращению судоходства в Ормузском проливе, который обеспечивает доступ в Персидский залив и является одним из ключевых водных коридоров для танкеров с нефтью и сжиженным природным газом.

«Это подогревает слухи о возможном резком росте мировых цен на нефть, что увеличит доходы России», — говорится в публикации.

Politico обращает внимание на сообщение спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами в соцсети X от 28 февраля, после начала операции против Ирана. В нем он высказал мнение, что баррель нефти скоро будет стоить больше $100.

На руку Москве также может сыграть то, что американский президент Дональд Трамп взял под контроль венесуэльскую нефть, продолжает Politico.

«Это означает, что крупным импортерам, таким как Индия и Китай, возможно, придется обратиться к России за дополнительными поставками сырой нефти, что пополнит казну Москвы», — сказано в статье.

Вариант возвращения к закупкам российского сырья уже рассматривается властями Индии, пишет Bloomberg. По данным агентства, в минувшие выходные представители государственных нефтеперерабатывающих компаний страны и правительственные чиновники на совместной встрече попытались выработать планы действий на случай нефтяного кризиса из-за перекрытия Ормузского пролива.

По словам источников Bloomberg, знакомых с ходом встречи, Индия среди прочего рассматривает возможность возвращения к поставкам российской нефти, которая находится практически у ее берегов — по состоянию на конец февраля 9,5 млн баррелей имеется на танкерах, которые пребывают в азиатских водах.

После заключения торговой сделки с США в январе Индия сократила закупки российской нефти, перекрыв их ближневосточными поставками. В феврале, по данным Bloomberg, объем закупаемого у России сырья снизился наполовину по сравнению с пиковыми значениями и составлял чуть больше 1 млн баррелей в сутки.

Вечером 1 марта на фоне эскалации на Ближнем Востоке фьючерсы на нефть резко выросли — в первые минуты торгов они подскочили на 13%, превысив $82 за баррель нефти международного стандарта Brent. Столь высоких цен на сырье не было с января 2025 года. Затем они снизились до $79,41 за баррель. Тем не менее это самое пиковое значение за последние семь месяцев.

Опрошенные ТАСС эксперты сообщили 2 марта, что существенный рост цен на нефть из-за ближневосточного обострения положительно сказывается на котировках акций российских нефтегазовых компаний.