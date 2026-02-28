В социальных сетях и телеграм-каналах распространяется архивная видеозапись выступления ныне покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского: он еще много лет назад описал сценарий противостояния США и Израиля с Ираном и спрогнозировал последствия этого конфликта.

На видео Жириновский детально излагает возможный ход событий: по его версии, конфликт начинается с удара Израиля по иранским объектам, где, по мнению Тель-Авива, могут находиться центры по обогащению урана или производства ядерных зарядов.

Затем политик предсказывал ответ Тегерана, который приведет к разрушениям на израильской территории. Кульминацией, согласно логике Жириновского, должно было стать вмешательство США.

«И тогда «старший брат» придет на помощь. США мобилизуют НАТО и сами, и начнут бомбить Иран», — предрекал политик.

Также Жириновский не исключал применения американцами разрушительного вооружения, способного нанести ощутимый урон Тегерану.

«Если США ударят по Ирану, нефть может подскочить до $300 [за баррель], экономики ЕС и Китая пострадают, а в Россию хлынут миллионы беженцев», — прогнозировал политик.

После удара по Ирану основатель ЛДПР предсказывал массовый исход беженцев с Ближнего Востока. По его словам, чтобы урегулировать ситуацию, президенты России и США «сядут в Сочи и договорятся» — и это будет «новая Ялта».

Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (СССР, США и Великобритании) проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце. На встрече лидеров «Большой тройки» — Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля — были согласованы планы окончательного разгрома нацистской Германии, определены зоны оккупации и репарации. Также были приняты решения о границах Польши и создании ООН. Конференция заложила основы послевоенного мироустройства.

Военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя этот прогноз, выражал сомнение по поводу того, что президент США Дональд Трамп всерьез готов рассматривать Россию в качестве союзника, поскольку преследует только американские интересы. По словам аналитика, Москва и Вашингтон способны заключить лишь временную сделку, которая потом в любой момент может быть расторгнута.

За свою долгую и успешную карьеру политика Жириновский сделал немало предсказаний, в том числе о взаимодействии России с Украиной.

«То, что он предвидел очень многое и во многом был провидцем, это однозначно. И, наверное, он <…> своими какими-то резкими, порой даже эпатажными поступками, он понимал ту ситуацию, в которой окажемся мы все сейчас на международной арене», — говорил о нем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом, когда журналисты попросили его прокомментировать пророчество Жириновского о распаде Украины, представитель Кремля отказался, заявив, что это не входит в его обязанности.