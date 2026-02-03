Индия в рамках торговой сделки с США обязалась закупать нефть, оборонную продукцию, самолеты и фармацевтические товары. Об этом сообщил Reuters неназванный правительственный чиновник в Дели. О самой сделке накануне объявил американский президент Дональд Трамп, по словам которого индийский премьер Нарендра Моди якобы «согласился прекратить закупки российской нефти».

В Кремле на вопрос о том, соответствует ли эта информация действительности, ответили, что подобных заявлений из Дели не слышали.

«До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышали», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по аудиозаписи «Маяка»).

Он добавил, что все новости по этому поводу внимательно отслеживаются, как и заявления Трампа. В Москве с уважением относятся к двусторонним американо-индийским отношениям, но «самое важное» — это развитие продвинутого стратегического партнерства между Россией и Индией, продолжил Песков.

«И мы намерены дальше всемерно развивать наши двусторонние отношения с Дели, что мы и делаем», — заключил представитель Кремля.

О чем заявили Трамп и Моди

Накануне Трамп по итогам переговоров с Моди написал в соцсети Truth Social, что по просьбе индийского премьера немедленно вступает в силу двустороннее торговое соглашение, в соответствии с которым США снижают пошлины для Индии с 25% до 18%. Индия, в свою очередь, намерена снизить свои пошлины до нуля, сообщил он.

По словам Трампа, Моди также выразил приверженность закупке американских товаров «на гораздо более высоком уровне» — в дополнение к уже поставляемым в эту страну углю, энергетике, технологиям и сельхозпродукции продукции на сумму более $500 млрд.

«Мы обсудили много вопросов, включая торговлю и прекращение [конфликта] между Россией и Украиной. Он [Моди] согласился прекратить закупки российской нефти и значительно нарастить закупки у Соединенных Штатов и, возможно, Венесуэлы», — говорится в посте Трампа.

Позднее сам Моди подтвердил в X, что для индийского экспорта в США отныне будет действовать пониженная пошлина в размере 18%, но никаких других подробностей сделки не привел и не написал ни слова об отказе от российской нефти.

«Индия всецело поддерживает его [Трампа] усилия по установлению мира. Я с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с ним, чтобы вывести наше партнерство на беспрецедентный уровень», — подытожил индийский премьер.

Что узнал Reuters от источников в Дели

Во вторник, 3 февраля, собеседник Reuters в индийском правительстве на условиях анонимности предоставил некоторые детали торговой сделки. По его словам, договоренность рассчитана на несколько лет, и это только первая часть более обширного соглашения, которое будет обсуждаться в ближайшие месяцы.

«Обязательство по закупке американской продукции распространяется на такие сектора, как фармацевтика, телекоммуникации, оборона, нефть и авиация. <…> Мы также предоставили доступ на рынок для некоторых видов сельскохозяйственной продукции», — рассказал чиновник.

Как утверждает Reuters, в рамках сделки Индия «снизила пошлины на автомобили в соответствии с неотложным требованием Вашингтона по устранению торгового дисбаланса». Это отразилось в росте инвестиционного интереса и способствовало тому, что основной биржевой индекс Индии Nifty 50 вырос почти на 3%, а рупия в начале торгов подорожала более чем на 1% — до 90,40 за доллар, говорится в публикации.

Индийский собеседник агентства, как и Моди, не сказал ни слова о прекращении закупок российской нефти.

В отдельном материале от 3 февраля Reuters пишет со ссылкой на два источника в нефтеперерабатывающей отрасли, что индийские заводы пока не получали распоряжения от правительства прекратить импорт российской нефти. Как пояснили источники, заводам потребуется время, чтобы завершить производство по нефтяным сделкам с Россией, прежде чем можно будет остановить импорт.